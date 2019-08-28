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大陸國務院再取消一批工業產品生產許可證

2019-08-28 20:18聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸國務院總理李克強28日主持國務院常務會議，決定再取消一批工業產品生產許可證，更大釋放市場主體創新創造活力；確定進一步促進體育健身和體育消費的措施，部署推動線上教育健康發展促進教育公平。

中國政府網報導，為降低市場准入門檻，以「減證」促「簡政」，激發企業創新創造活力，會議決定，在近年來大幅壓減生產許可證基礎上，再取消內燃機、汽車製動液等13類產品生產許可證，對其中涉及安全、健康、環保的，轉為強制產品認證管理，認證費用由財。政負擔。

會議要求減證不減責任，各有關方面要推動構建以標準引領、企業履責、政府監管為基礎的管理體系，確保工業產品質量安全。

為宣導推動全民健身和促進體育消費，會議確定，一是順應群眾健身需要，推動公共體育設施有效向社會開放，針對不同年齡段人群發展健身培訓及相關服務，鼓勵開發健身產品，引導更多人形成健身鍛煉習慣，增強人民體質。

二是圍繞釋放市場潛力發展體育產業。推動社會力量舉辦體育賽事。全國性單項體育協會主辦的賽事活動等，符合條件的要交由市場主體承辦。鼓勵舉辦校際青少年體育賽事。三是加大場地設施供給，支持社會資本投資建設體育設施。

為滿足群眾教育服務需求、推動優質教育資源分享、增進教育公平，會議確定：一是推進「互聯網+教育」，鼓勵符合條件的各類主體發展線上教育，為職業培訓、技能提升搭建新平台。二是建設教育專網，到2022年實現所有學校接入快速穩定的互聯網。支援面向深度貧困地區開發線上教育資源。三是強化監管，保護群眾權益。

  

大陸國務院總理李克強今天主持國務院常會，決定再取消一批工業產品生產許可證。圖：中...
大陸國務院總理李克強今天主持國務院常會，決定再取消一批工業產品生產許可證。圖：中新社資料照
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