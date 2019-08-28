親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

是警察還是暴力集團？談「抓錯人」的烏龍緝毒案

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

穩經濟、救車市 大陸計畫取消汽車限購政策

2019-08-28 19:50聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸汽車市場自去年7月起已連13個月衰退，為穩經濟、救車市，大陸國務院辦公廳27日發布「關於加快發展流通促進商業消費的意見」，首次明確提出放寬或許消汽車限購措施。此一消息激勵，大陸汽車類股28日集體逆勢走強。儘管陸股三大指數周三全數收黑，但一汽夏利、華菱星馬仍強勢攻上漲停，力帆股份、亞星客車、一汽轎車等個股漲幅也超過9%。

大陸國務院辦公廳周二發布的前述這份通知第十條明確提出：「釋放汽車消費潛力。實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支援。」

目前大陸已有北京、上海、廣州、天津、杭州、深圳、貴陽、海南等省市施行汽車限購政策，各地採取的措施不一，主要是透過「搖號」或競價方式控制車牌發放。

《財新網》指出，大陸汽車市場自2018年7月開始出現持續下跌，至今已連跌13個月。從市場終端看，短期內仍缺乏恢復增長的動力。中國汽車工業協會（簡稱「中汽協」）預計，今年全年中國汽車銷量將比去年再衰退5%。部分零部件企業預期更加悲觀，認為如無重大利多，今年乘用車市場跌幅恐將達到10%。

因此，今年初以來，大陸汽車產業「救市」呼聲就不絕於耳。過去大陸車市景氣不佳時，官方曾推出減徵購置稅政策，直接刺激車市增長。但這類政策被認為是「雙刃劍」，一旦減稅政策退出往往會為市場帶來更大的波動。

中汽協副秘書長師建華稱，減徵購置稅並沒有創造新的市場需求，只是將需求前置，因此不建議再採取類似措施。

事實上在此之前，大陸官方已在研議解除汽車限購一事。今年6月，國家發改委發布「推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）」。這份文件指出，嚴禁各地推出新的汽車限購規定，已經實施限購的城市需根據交通、汙染等情況，加快由限制購買向引導使用轉變。

與此同時，這份文件還要求，不允許各地對新能源車限行、限購，已施行的應該取消。

大陸國務院週二發布的前述《意見》指出，當前流通消費領域仍面臨瓶頸和短板，商品和生活服務有效供給不足，消費潛力需要進一步挖掘。財新網稱，若限購政策放寬或取消，各大城市被壓制的消費需求將得到釋放。

一汽集團董事長徐留平曾表示，放開限購能夠釋放200萬輛甚至更多的汽車需求。此一數字比今年7月大陸全國汽車單月銷量還要高。但財新網認為，各地政府面對交通擁堵、空氣汙染等挑戰，真要取消或放寬汽車限購政策恐將有實際上的困難。

面對車市持續衰退，為了穩經濟、救車市，大陸官方首次明確提出放寬或許消汽車限購措施...
面對車市持續衰退，為了穩經濟、救車市，大陸官方首次明確提出放寬或許消汽車限購措施，激勵大陸汽車類股28日逆勢大漲。（取自百度圖片）
分享

國務院減徵北京

相關新聞

打破美韓壟斷 大陸紫光集團投資DRMA廠 後年投產

2019-08-28 17:48

傳人行最快於11月11日「光棍節」推出數位貨幣

2019-08-28 16:13

馬雲語出驚人：我希望下輩子能做一個好女人

2019-08-28 13:26

人幣中間價下調25基點 續創11年半新低

2019-08-28 10:57

今年內 陸50城設5萬5G基站

2019-08-28 02:18

接軌國際 貴州建網路數據通道

2019-08-28 02:18

重慶發展智慧物流 撐起一帶一路

2019-08-28 02:18

估30億產值 重慶芯中心開工

2019-08-28 02:18

滬製造業升級 加深5G應用

2019-08-28 02:17

資源稅法首出台 明年9月起上路

2019-08-28 02:17

全面替代燃油車？電動車還得等

2019-08-28 02:17

環保助力車 解決短程出行難題

2019-08-28 02:17

外資使用規模 江蘇全國居冠

2019-08-28 02:16

大陸觀察／嘴巴講抵制美貨 性價比才是王道

2019-08-28 01:23

Costco插旗大陸 擋得住電商圍攻？

2019-08-28 01:19

川普才令美企撤出中國 上海Costco開幕 民眾掃貨 4小時打烊

2019-08-28 01:15

大陸提出20條措施 刺激消費

2019-08-28 00:42

人民幣本月跌近4%

2019-08-28 00:10

陸工業企業利潤 增幅轉正

2019-08-28 00:09

馬雲談市場發展 就怕巨頭不創新

2019-08-28 00:09

陸打造「夜上海」 點亮夜間經濟

2019-08-28 00:09

富貴鳥重整遭法院駁回…中國鞋王宣告破產

2019-08-28 00:07

小米總裁賣股 套現14億

2019-08-28 00:07

陸Costco開張 半天就打烊

2019-08-28 00:07

美企怎麼捨得撤離大陸

2019-08-27 23:45

港幣盯美元 瀕臨崩潰

2019-08-27 23:29

香港聯繫匯率制度

2019-08-27 23:26

三跡象...港幣貶值壓力日增

2019-08-27 23:24

大陸提振消費出大招 學者：陸有最壞打算 維穩考量

2019-08-27 22:28

陸國務院提20條提振消費信心政策 這項最受矚目

2019-08-27 18:02

安卓停更 華為醞釀與俄合作二號備案

2019-08-27 17:59

人行官員解讀：美國聯準會目前是防禦性降息

2019-08-27 17:22

駁市場巨頭論 馬雲：應擔心企業不創新

2019-08-27 17:04

MSCI今盤後再增A股權重 外資尾盤蜂擁而入

2019-08-27 17:03

小米總裁林斌套現逾14億元 網友稱可理解但很失望

2019-08-27 16:27

人民幣大貶 你應知道的5件事

2019-08-27 13:55

在岸人民幣跌破7.16關口 再創11年半新低

2019-08-27 13:52

富貴鳥「折翼」 昔日「鞋王」宣告破產

2019-08-27 12:21

二度下調預測 美銀美林報告：人幣料年底貶至7.5

2019-08-27 12:15
看更多

熱門文章

對台戰略的橋頭堡？陸跨海超級工程 離台最近僅68海里...

2019-08-28 11:00

阿共又來了！美售台戰機後 中共解放軍東海軍演

2019-08-27 22:55

港幣盯美元 瀕臨崩潰

2019-08-27 23:29

為中國經濟送暖 好市多上海店成陸媒寵兒

2019-08-27 21:24

新版人民幣30日發行 暗藏啥玄機？

2019-08-28 11:19

貿易戰？ 上海Costco人潮反映 價格對了還不是照買

2019-08-28 08:41

暫停營業也擋不住！傳有顧客想爬樓梯直闖上海Costco

2019-08-28 11:34

川普才令美企撤出中國 上海Costco開幕 民眾掃貨 4小時打烊

2019-08-28 01:15

一張相片露行蹤 20歲鋼琴老師遭前男友埋伏割喉捅死

2019-08-28 09:55

香港餐飲業營業額大降近三成 倒閉酒樓擴展到全港

2019-08-27 20:58

上海Costco熱銷前3名曝光 這些商品竟比台灣便宜

2019-08-28 15:59

馬雲語出驚人：我希望下輩子能做一個好女人

2019-08-28 13:26

紐時觀察／港人或許願意惹麻煩 但尚不願意顛覆香港

2019-08-28 16:04

港府動用緊急法？ 林鄭：法治止暴

2019-08-28 00:20

港媒：民進黨當局介入香港事務昭然若揭、用心險惡

2019-08-28 15:00

大媽罵全車港人蠢材、乞丐 乘客暴怒齊喊：下車

2019-08-27 20:08

他勒死女友還用屍體「人臉識別」借貸 令案情曝光

2019-08-28 14:11

大陸提出20條措施 刺激消費

2019-08-28 00:42

北京飛東京航班突冒煙…17億元的飛機恐報銷

2019-08-28 15:48

打破美韓壟斷 大陸紫光集團投資DRMA廠 後年投產

2019-08-28 17:48

大陸提振消費出大招 學者：陸有最壞打算 維穩考量

2019-08-27 22:28

影／驚！商場逛一半竟天降大水 女子當場被沖走

2019-08-28 11:32

陸Costco開張 半天就打烊

2019-08-28 00:07

大陸觀察／嘴巴講抵制美貨 性價比才是王道

2019-08-28 01:23

Costco第二天限流 進不去竟衍生Costco代購商機

2019-08-28 15:29

反送中抗爭日程曝光 傳港府打消耗戰

2019-08-28 00:20

大陸教育部推高中新教材 強調國家主權、安全教育

2019-08-27 21:27

拒絕美艦訪港後 北京再拒美艦訪問青島

2019-08-28 12:34

王毅談香港情勢：回歸以來最嚴峻

2019-08-28 09:21

港民團請願 促立法禁止蒙面示威遊行

2019-08-28 10:37

三跡象...港幣貶值壓力日增

2019-08-27 23:24

香港9成導遊停工 飯店殺價自救

2019-08-28 00:20

傳港府打消耗戰 「拉到無人為止」

2019-08-28 13:16

Costco插旗大陸 擋得住電商圍攻？

2019-08-28 01:19

反對全聯會的兩岸交流？葉慶元：台北律師公會自取其辱

2019-08-28 13:04

香港警方就近期違法事件 再拘捕13人

2019-08-27 22:53

自家記者被毆後 環時總編胡錫進抵香港：期待坦誠交流

2019-08-28 16:42

反送中 因修例而起 以修例告終？

2019-08-28 00:20

今年內 陸50城設5萬5G基站

2019-08-28 02:18

反送中示威被捕男子涉藏爆裂物 今獲批准保釋

2019-08-28 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top