穩經濟、救車市 大陸計畫取消汽車限購政策

2019-08-28 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸汽車市場自去年7月起已連13個月衰退，為穩經濟、救車市，大陸國務院辦公廳27日發布「關於加快發展流通促進商業消費的意見」，首次明確提出放寬或許消汽車限購措施。此一消息激勵，大陸汽車類股28日集體逆勢走強。儘管陸股三大指數周三全數收黑，但一汽夏利、華菱星馬仍強勢攻上漲停，力帆股份、亞星客車、一汽轎車等個股漲幅也超過9%。

大陸國務院辦公廳周二發布的前述這份通知第十條明確提出：「釋放汽車消費潛力。實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支援。」

目前大陸已有北京、上海、廣州、天津、杭州、深圳、貴陽、海南等省市施行汽車限購政策，各地採取的措施不一，主要是透過「搖號」或競價方式控制車牌發放。

《財新網》指出，大陸汽車市場自2018年7月開始出現持續下跌，至今已連跌13個月。從市場終端看，短期內仍缺乏恢復增長的動力。中國汽車工業協會（簡稱「中汽協」）預計，今年全年中國汽車銷量將比去年再衰退5%。部分零部件企業預期更加悲觀，認為如無重大利多，今年乘用車市場跌幅恐將達到10%。

因此，今年初以來，大陸汽車產業「救市」呼聲就不絕於耳。過去大陸車市景氣不佳時，官方曾推出減徵購置稅政策，直接刺激車市增長。但這類政策被認為是「雙刃劍」，一旦減稅政策退出往往會為市場帶來更大的波動。

中汽協副秘書長師建華稱，減徵購置稅並沒有創造新的市場需求，只是將需求前置，因此不建議再採取類似措施。

事實上在此之前，大陸官方已在研議解除汽車限購一事。今年6月，國家發改委發布「推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）」。這份文件指出，嚴禁各地推出新的汽車限購規定，已經實施限購的城市需根據交通、汙染等情況，加快由限制購買向引導使用轉變。

與此同時，這份文件還要求，不允許各地對新能源車限行、限購，已施行的應該取消。

大陸國務院週二發布的前述《意見》指出，當前流通消費領域仍面臨瓶頸和短板，商品和生活服務有效供給不足，消費潛力需要進一步挖掘。財新網稱，若限購政策放寬或取消，各大城市被壓制的消費需求將得到釋放。