打破美韓壟斷 大陸紫光集團投資DRMA廠 後年投產

2019-08-28 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸紫光集團27日與重慶市政府簽署「紫光存儲芯片產業基地項目合作協議」，紫光將在重慶投資DRAM總部研發中心在內的紫光DRAM事業群總部、DRAM存儲晶片廠等。其中，DRAM廠預計年底開工、2021年投產，以期擺脫中國DRAM長期仰賴進口的局面。

據《財新網》》與《騰訊新聞》報導，紫光集團周二在第二屆中國國際智能產業博覽會期間與重慶市政府簽署前述協議，紫光將在重慶兩江新區設立「紫光國芯集成電路股份有限公司」和「重慶紫光集成電路產業基金」，並在重慶設立紫光DRAM事業群總部、DRAM總部研發中心、DRAM存儲晶片廠、紫光科技園等。

騰訊新聞指出，紫光重慶存儲晶片廠將依靠紫光集團在記憶體領域積累的從設計、生產、測試、方案構建到全球量產銷售等研發和產業化經驗，主要專注於12吋DRAM存儲晶片製造。

財新網表示，紫光集團今年6月30日即宣布成立DRAM事業群，由南亞科前總經理、紫光集團全球執行副總裁高啟全任CEO，象徵紫光集團DRAM戰略正式起航。

《重慶商報》稱，紫光集團聯席總裁于英濤26日在重慶市政府內部一項會議上表示，紫光重慶DRAM廠投資規模將達人民幣數百億元。

記憶體是大陸半導體產業的「短板」，也是當前大陸官方力推的重點產業。賽迪智庫一份研究報告表示，2018年大陸積體電路進口額高達3,120.6億美元，遠超過石油進口額，成為中國進口金額最大的商品。其中記憶體占積體電路進口額的39%，達1,230.6億美元。

目前全球約九成DRAM市場由韓國三星、海力士、美國美光三家公司壟斷。按此次雙方簽署的協議，紫光國芯集成電路股份有限公司將作為紫光集團現有和未來在各地設立的存儲晶片廠的投資主體，目標是最終成為另一個世界級存儲晶片大廠。

大陸原已建構三大存儲晶片企業，紫光集團旗下的長江存儲主攻3D NAND記憶體，福建晉華和合肥長鑫主攻DRAM。但福建晉華成立不到兩年，就遭美光控告涉嫌竊取商業機密。美國商務部並於去年10月29日將晉華列入出口管制的「實體清單」，導致晉華如今陷入全面停擺。

紫光集團表示，其技術來自西安紫光國芯。2015年，紫光國芯收購西安華芯半導體有限公司，該公司前身為自德國英飛凌分拆出的奇夢達，擁有英飛凌記憶體事業部的基礎。