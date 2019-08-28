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傳人行最快於11月11日「光棍節」推出數位貨幣

2019-08-28 16:44聯合報 記者李仲維╱即時報導

美國金融雜誌富比世引述兩名消息人士報導，大陸官方計劃最快於11月11日「光棍節」發行自己的加密貨幣。

11月11日是大陸的雙十一購物節，是網購最為火爆的一天。

報導引述消息人士稱，人行計畫在初期階段，透過至少7家機構與4家國有銀行發行自己的加密貨幣，包括阿里巴巴、騰訊與中國銀聯。報導指出，人行希望推出的數位貨幣經由在西方國家的往來銀行關係，最終能在美國及其他地方使用。

這4家國有銀行分別是工商銀行、中國建設銀行、中國銀行和中國農業銀行。報導透露，兩位消息人士中，一位參與人行加密貨幣研發工作，另一位曾經是上述7家機構之一的員工。

人行自2014年以來，一直探討發行加密貨幣的可能性，目的在降低傳統紙幣流通的成本，加強政策制定者對貨幣供應的控制。本月較早時，人行支付結算司副司長穆長春在一場論壇上表示，人行數位貨幣呼之欲出。

有分析員指出，自從Facebook6月宣布計劃一年內推出數碼貨幣Libra後，大陸似乎加快推動發行數位貨幣。

人民日報海外版上周披露，數位貨幣不是虛擬貨幣，也不是網路支付和電子錢包，將主要使用於小額零售頻繁的交易場景。

據指出，現有流通中的現金容易匿名偽造，銀行卡和互聯網支付等電子支付工具，並不能完全滿足消費者對匿名支付的需求。因此，人行數位貨幣的設計主要針對流通中現金的替代性，既保持現鈔的屬性和主要特徵，也滿足消費者對便攜性和匿名性的需求。

人行支付結算司副司長穆長春曾形容，目前人行數位貨幣開發處於「賽馬」狀態，幾家指定營運機構採取不同的技術路線進行研發。

報導稱，未來人行將不會直接向社會大眾發行數位貨幣，而是採用雙層營運體系，即人行先把數位貨幣兌換給銀行或其他營運機構，再由這些機構兌換給社會大眾。人行法定數位貨幣可能會先進行試點，待較為成熟後再進一步推廣，基於穩妥考慮，也會做好試點退出機制設計。

圖為中國人民銀行。中新社資料照片
圖為中國人民銀行。中新社資料照片
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