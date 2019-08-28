馬雲語出驚人：我希望下輩子能做一個好女人

2019-08-28 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



阿里巴巴董事局主席馬雲今（28）日在全球女性創業者大會上表示，希望下輩子能做一個好女人，還笑稱「很多人希望下輩子跟我生孩子」。

今年9月10日，馬雲將要卸任阿里巴巴董事局主席，這場演講被視為馬雲卸任前最重要的演講之一。馬雲說，自己還有2個禮拜就不當董事長了，但是不等於不創業了、退休了，「阿里巴巴是我夢想中的一個而已，我還很年輕」。

一財網報導，馬雲一出場就打趣說，第一次女性大會他只邀請自己作為唯一的男性，讓他很遺憾，這次有10%的男性，他很希望下輩子做個女人、養一堆孩子，他笑稱「很多人希望下輩子跟我生孩子」。

馬雲表示，未來婚姻的決定權在女性不在男性。淘寶數據顯示，男性用的化妝品比過去翻了一倍，可見男性美好的外表和教養越來越重要了。

馬雲稱，阿里巴巴成立以來，女性扮演重要角色，女性創業者和領導者獨具魅力，電商行業女性比男性更具備優勢。女性天生適應變化、擁抱變化，阿里巴巴51%的設計師，接近一半的產品測試人員都是女性。

他進一步指出，在機器人的世界裡，決定美、決定好的標準依然是女人。他認為女性對用戶體驗更非常關注，更會溝通，對美有更好的認識。90%的人工智慧都用女聲，性別設定基本都是女性。

馬雲說，女性做生意注重體驗，數位時代注重體驗更容易成功。淘寶女性店主交易額增長比男性高30%，淘寶直播播主80%是女性。很多女性明明可以靠顏值，她們也要靠才華，她們對產品的體驗、使用者的需求都有很好的研究。沒有女性就沒有阿里巴巴，女性領導的比例在34%，公司必須要有警戒線，女性員工決不能低於33%，這是以後領導kpi考核的重要標準。

馬雲稱，他堅信只有愛家的女人，沒有敗家的女人，網購一般都是女人在買。淘寶超過一半的男裝是女性買的，60%的油鹽醬醋是女性，70-80%的學習用品也是女性買的。公益義賣商品超過65%也是女性買的。