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人幣中間價下調25基點 續創11年半新低

2019-08-28 10:57聯合報 記者羅印冲╱即時報導

人民幣兌美元中間價報7.0835，較上日報7.081，下調25點子或0.04%，續創2008年3月18日以來新低。

據信報財經新聞報導，中間價較上日下午4時30分收市7.167，高835點子；較上日晚上11時30分夜盤收市7.1625，高790點子。

人民幣兌美元中間價下調25點子。(路透資料圖片)
人民幣兌美元中間價下調25點子。(路透資料圖片)
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