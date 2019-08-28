聚焦產業革新 日照富凱木業推廣環保產品

2019-08-28 20:41 聯合新聞網 山東報導



富凱木業改變木器塗料，許多國外零售商都是其客戶。圖擷自 魯网 分享 facebook

日照富凱木業有限公司位於東港區河山鎮，成立於2010年。主要以「三剩物」和次小薪材、木材等為原料，生產和銷售家具、衛浴用品；生產銷售家具零配件、衛浴用品零配件、鋁製結構、建築及裝飾用玻璃等。

油漆應用範圍廣泛，傳统油漆的刺激性氣味以及有害氣體揮發周期長等問題是長期困擾行業的難題。富凱木業率先在家具製造行業中淘汰油性塗料，使用水性塗料，引領行業走環保生產之路。

由於性能、技術等因素影響，水性塗料的施工寬容性遠比油性木器塗料差，往往導致最終的漆膜效果差強人意。富凱木業通過技術革新，大大改善了這一問題。雖然成本有所增高，但使用水性塗料可避免塗料對環境造成污染，也给顧客提供了更加安全環保的產品。

1987年，陳亮祖在美國紐澤西州創立富凱集團。在日照，該集團先後設立了日照嵐橋富凱木業、日照富凱木業、美朴生活家居（日照）有限公司、富凱（日照）商貿有限公司四家公司，在發展相關產業的同時，也為當地提供了大量的就業機會。

據工作人員介绍，目前，企業產品主要供應嘉德寶（Homedepot）, 塔吉克（Target）, 好市多（Costco）,Pottery Barn，無印良品（Muji）等國外大型零售商，受到國内外客戶極大的好評。