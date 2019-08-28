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大陸提出20條措施 刺激消費

2019-08-28 00:42聯合報 記者李仲維沈婉玉／綜合報導

Costco首家中國店昨在上海開幕，結果人潮太擁擠超過安全警戒，開幕四小時後宣布...
Costco首家中國店昨在上海開幕，結果人潮太擁擠超過安全警戒，開幕四小時後宣布暫停營業。 （法新社）
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「大陸已做了最壞的打算」

美中貿易紛爭擴大，為減緩貿易戰對經濟成長的衝擊，大陸國務院昨天提出廿條提振消費信心政策措施，包括釋放汽車消費潛力，拓展出口產品內銷管道，加快連鎖便利店發展與活躍夜間經濟等。我金融人士解讀，債務問題導致前一波經濟刺激措施的規模及力道大不如前，大陸必須祭出更多方案來「維穩」；而採行針對性措施，「大陸已經做了最壞的打算」。

美中貿易戰爆發一年多以來，大陸出口產業和內需市場都受影響，大陸當局加速推動結構性改革，將出口導向轉型為內需驅動經濟視為施政重點，去年起推出減稅、購物補貼等刺激政策。然而，大陸官方上月公布第二季經濟成長率下滑至百分之六點二，創一九九二年第一季以來新低；瑞銀證券日前更將大陸明年的經濟成長預測下修到百分之五點八。

為挽救下滑的經濟，大陸國務院前天才宣布新設六個自貿區試驗區，昨天再提出刺激消費方案，有大陸媒體以「國務院頻頻出大招」形容。

大陸國務院公布的「國務院辦公廳關於加快發展流通促進商業消費的意見」有廿條，強調重視發展流通擴大消費，優化消費環境，激發大陸國內消費潛力。而大陸首家Costco（大陸稱開市客）昨在上海開業，的確展現當地民眾驚人的消費力，大批民眾湧入，為避免發生事故，Costco只好暫停營業，創下「上午開業，下午關門」的紀錄。

釋放汽車消費潛力受矚目

大陸新一波刺激消費方案最受矚目的是釋放汽車消費潛力。意見指出，實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施，並進一步落實全面取消二手車限遷政策；同時鼓勵金融機構對購買新能源汽車、綠色智慧家電等產品提供信貸。

意見還鼓勵主要商圈和特色商業街與文化、旅遊、休閒等緊密結合，適當延長營業時間，開設深夜營業專區、廿四小時便利店和深夜食堂等特色餐飲街區。

元大寶華經濟研究院院長梁國源表示，大陸經濟成長率面對多重衝擊，除了美中貿易戰，還有全球經濟放緩，而債務問題使前一波經濟刺激措施的規模及力道大不如前，因此必須祭出更多方案來「維穩」。

永豐金控資深副總陳松興則說，「大陸已經做了最壞的打算」，從不准銀行抽銀根到提振消費的政策措施，都是在不直接降息前，採行針對性的措施。不過，某些地區的失業問題已開始浮現，經濟受貿易戰的影響仍大，就怕經濟問題擴大引發政治和社會問題。

國務院債務貿易戰好市多上海

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