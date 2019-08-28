大陸觀察／嘴巴講抵制美貨 性價比才是王道

2019-08-28 01:23 聯合報 本報記者何雅玲 聯合報 本報記者 戴瑞芬



湧入Costco上海店的顧客擠成一團搶購烤雞，售貨員大叫「不要推擠」。 （法新社） 分享 facebook

Costco到大陸開店，這家美國第二大零售商、美國最大連鎖會員制倉儲量販店，因為美中貿易戰，一度被大陸零售商同業唱衰。但Costco上海店昨天開業首日大受歡迎，雖然這只是第一天的熱況，長期仍有待觀察；但在移動互聯網如此發達，和新零售起源地的上海，Costco人氣仍然爆棚，令大陸很多電商和零售商感到不可思議。

在美中貿易戰下，Costco開幕受到大陸消費者熱捧，除了開幕的促銷好康外，美商零售業有什麼過人之處？分析原因，主要是Costco「百貨商品價格低於市場價的百分之卅到百分之六十，食品類則能低百分之十到百分之廿」訴求價格。

就美中貿易戰來說，雙方你來我往關稅一再加碼，消費品也捲入了貿易戰，對動輒拿出民族主義大旗的大陸民眾來說，其實很多人嘴巴雖講抵制美貨，但「性價比」（物美價廉）才是王道。例如，Costco的豬肉比外面市場便宜三分之一甚至一半，喊再多的愛國口號的人也難不動心的，這也印證美國總統川普要美企離開中國恐怕是失敗的。

Costco雖保證產品低價，在中美貿易戰不確定性下，未來從美國直接進口的商品未必具有優勢，如果不想把成本轉嫁給消費者，恐也將增加本土化採購。另外，初期開幕火熱，也未必代表能在中國大陸立穩腳步，尤其面對電商巨獸的正面攻擊，實體零售通路不論在商品特色、價格優勢、科技運用、虛實整合、當地融合等每一項都要超前，才有勝出的機會，這也是好市多Costco在新鮮感褪去之後，勢必要克服的難題。