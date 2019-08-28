估30億產值 重慶芯中心開工

2019-08-28 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



總投資18億元（人民幣，下同）的重慶兩江新區半導體產業園（重慶芯中心）項目日前開工，預計到2025年總產值將達30億元。

中新社報導，東湖高新集團是中國一家上市國企，專注於科技園的建設與運營，先後在武漢、杭州等地建設運營17個主題產業園區，累計服務企業7000餘家。2018年，其與重慶兩江新區達成投資協議，建設重慶芯中心。

東湖高新集團股份有限公司董事長楊濤表示，重慶芯中心建築面積44萬平方米，作為中國西部半導體產業發展的新引擎、重慶半導體產業創新的示範基地，將建成以半導體產業為核心、IC設計（集成電路設計）為重點，輻射汽車電子、人工智能、物聯網、智能終端等產業，承載公共服務平台、產業創新孵化、研發設計總部、產業應用延伸等功能的特色園區。園區全面建成後預計將引進企業200余家，提供5000個就業機會，到2025年總產值將達30億元。

截至目前，東湖高新集團已與北京國芯微電科技、深圳發掘科技、凌陽科技、浙江眾辰半導體等知名半導體企業達成入駐意向。

重慶兩江新區是中國內陸首個國家級開發新區，已形成以集成電路、顯示面板、智能終端三大產業集群為主的電子信息製造業，吸引奧特斯、萬國、超矽、恩智浦、紫光等一批重點集成電路企業落戶。 兩江新區管理委員會常務副主任王志傑說，兩江新區正著力鞏固發展汽車、電子信息、裝備製造、生物醫藥四大千億級製造業支柱產業，培育壯大大數據、人工智能、軟件服務等智能產業集群。最近將有一批集成電路和芯片產業在此集聚，助推兩江新區成為中國芯片產業高地。重慶芯中心開工，將與兩江新區現有產業「協同共振」。