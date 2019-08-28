接軌國際 貴州建網路數據通道

2019-08-28 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



貴州省大數據發展管理局日前表示，中國工業和信息化部近日正式批復同意貴州建設貴陽．貴安國際互聯網數據專用通道。

中新社報導，國際互聯網數據專用通道是從產業園區直達國際通信出入口局的專用鏈路，減少路由跳數，以園區為接入單位、以企業為服務對象、以優化提升國際通信服務能力為目的。

近年來，貴州大數據戰略不斷向縱深推進，2019年上半年，貴州省大數據電子信息產業發展良好，規模以上軟件和信息技術服務業（1000萬口徑）收入同比增長27.4%；規模以上電子信息製造業增加值同比增長22.4%；電信業務總量同比增長105.1%；網絡零售額同比增長28.4%。

隨著貴州外向型經濟加速發展，一些典型的國際通信需求開始變得迫切，一些潛在國際通信需求也開始顯現出來。

貴州省大數據發展管理局負責人表示，此次國際互聯網數據專用通道獲批建設，是貴州數字設施建設又一重大成果，必將在貴陽、貴安相關產業園區與國際通信出入口局之間建立起一條直達專用數據鏈路，減少數據流量繞轉和擁堵，提昇貴州省國際通信網絡性能和服務質量，對滿足企業發展實際需要、促進產業轉型升級、支持“一帶一路”建設節點城市具有重要意義。