今年內 陸50城設5萬5G基站

2019-08-28 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019中國國際智能產業博覽會昨天在重慶開幕，在5G智聯未來高峰論壇上，工業和信息化部信息通信管理局局長韓夏透露，根據當前規劃，2019年中國預計將在50個城市建設超過5萬個5G基站。

新華社報導，今年6月6日，工業和信息化部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電四家企業發放了5G商用牌照，標誌著中國5G正式進入商用推廣發展新階段。截至目前，中國5G商用發展開局良好，產業生態不斷成熟，網絡建設方面穩步推進。

韓夏表示，截至7月底，工業和信息化部已核發5G設備進網批文7張、進網標誌37萬個，多項5G關鍵技術取得突破，圍繞產業鏈有效配給資金鏈和創新鏈的局面初步形成。按照當前規劃，今年預計將在50個城市建設超過5萬個5G基站。

韓夏表示，下一步中國一是進一步加快5G網絡建設，加快建成覆蓋全國、技術先進、品質優良、高效運行的5G網絡；二是構築5G產業新生態，研究制定5G跨行業應用指導政策和系列融合標準，孕育成長一批「獨角獸」企業和專、精、特、新的示範企業；三是營造5G發展環境，加強5G標準制定、應用推廣、行業管理等方面政策協同，推進跨部門、跨區域、跨行業協作，強化科技、金融、財政等政策支持，形成合力推進5G商用發展新氛圍。

他說，大陸5G產業發展堅持引進來與走出去相結合，諾基亞、愛立信、高通等企業均已參與大陸5G市場，國內企業也在加快國際化發展進程。