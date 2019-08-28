環保助力車 解決短程出行難題

2019-08-28 02:17 聯合報 記者 聯合報 記者 姜家蘅 ／山東曲阜報導



助力車省時省力又環保，比傳統共享單車具有優勢。 圖／本報山東曲阜傳真 分享 facebook 近年來，騎行方便、造型時尚的共用單車，愈來愈成為大陸民眾出行的主流交通工具之一。「台媒看山東」魯台媒體聯合采風活動，來到聖人孔子的故里曲阜，一同騎行哈囉助力車，體驗共用經濟帶來的生活便利。

近年來大陸經濟社會發展，隨著「互聯網+」時代的到來，共用經濟正不斷向各行各業發展，改變民眾的生活方式。共用出行作為近年來新興的便捷交通方式，為解決城市短途出行和銜接各類交通工具起到重要作用。依靠科技創新為自行車、電動車等傳統二輪出行市場注入更多活動，越來越多的大陸民眾選擇這種綠色健康的出行方式。

助力車不同於之前流行的摩拜、ofo共享單車。助力車騎行非常輕鬆，可以純電行駛；對於騎行距離較長的用戶來說，助力車能省時省力，比傳統的共享單車具有優勢。

助力車簡單易上手，車把上的助力裝置輕輕旋轉就會加速；停車時則要按照App提示，在指定的「電子圍欄」內停車，停放管理更加規範。哈囉助力車採用汽車工業級別鋰電池，電線隱藏在車內防水。車身採用烤漆，採用液壓減震器和實心胎，同時採用NFC電子智慧鎖，通過App解鎖，後台可同步監控。

哈囉助力車負責人史鑒表示，哈囉助力車和單車都可以使用哈囉客戶端或者是支付寶來掃碼騎車；而且如果支付寶的芝麻信用分達到一定要求，還可以免押金騎行助力車。他們主要將車輛擺放到用戶需求量較大的公共地區，比如學校、醫院等，未來還會根據用戶實際需求，繼續調整擴大。

哈囉出行是囊括哈囉單車、哈囉助力車和汽車等綜合業務的移動出行平台，堅持「綠色低碳·共用出行」的服務理念。憑藉差異化策略、智慧化技術、優秀的成本控制和使用者體驗，哈囉出行從激烈的共用單車市場競爭中脫穎而出。成立兩年半以來，已為大陸消費者提供超過120億次出行服務，累計騎行旅程超過170億公里，折合碳排放量減少超過132萬噸，相當於超過92萬畝森林一年的碳吸收量。

目前，哈囉出行註冊使用者超過2億，已進入大陸300多個城市，成為最重要的出行「新勢力」之一，為愈來愈多的地區和民眾解決出行「最後一公里」的難題。