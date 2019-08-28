全面替代燃油車？電動車還得等

2019-08-28 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國工信部近日在答覆全國人大「關於研究制訂禁售燃油車時間表加快建設汽車強國」的建議中稱，支持有條件的地方和領域開展城市公交出租先行替代、設立燃油汽車禁行區等試點，在取得成功的基礎上，統籌研究制訂燃油汽車退出時間表。

中新社報導，中國國家發改委能源研究所原所長戴彥德日前在一場國是論壇上表示，官方提出研究制訂燃油汽車退出時間表，是一件好事，說明國家在推動新能源汽車發展方面發揮著積極作用。「未來，電動汽車發展會很快，可能比我們想象的還快」。

戴彥德指出，電動汽車未來發展還要解決五個問題，一是續航里程問題，二是運行成本問題，三是充電時間問題，四是電力供應問題，五是電池廢料問題。

業界關於「禁售燃油車」有不少討論，但燃油車退出並沒有明確時間表。中國石油大學（北京）新能源與材料學院教授周紅軍在國是論壇上表示，從技術角度講，新能源汽車發展還面臨一些問題，但解決辦法總比問題多，相信到2030年、2040年，新能源汽車發展的速度比人們預料的更快。

官方數據顯示，截至2018年底，中國新能源汽車產銷量累計超過300萬輛，占全球總量的50%以上，連續四年產銷量居世界第一。在扶持新能源汽車產業發展的同時，中國也高度重視節能汽車的發展，堅持節能與新能源汽車協調發展。

下一步，中國工信部將抓緊研究制訂《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，推動新能源汽車產業實現高質量發展。