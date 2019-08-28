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資源稅法首出台 明年9月起上路

2019-08-28 02:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

十三屆全國人大常委會第十二次會議26日表決通過中國首部資源稅法。該法共17條，應稅資源的具體範圍由該法所附《資源稅稅目稅率表》確定，將從2020年9月1日起施行。

中新社報導，資源稅法規定，中外合作開採陸上、海上石油資源的企業依法繳納資源稅。2011年11月1日前已依法訂立中外合作開採陸上、海上石油資源合同的，在該合同有效期內，繼續依照國家有關規定繳納礦區使用費，不繳納資源稅；合同期滿後，依法繳納資源稅。

2018年12月23日，資源稅法草案首次提交全國人大常委會會議審議，開啟了由稅收暫行條例上升為法律的進程。中國國家稅務總局財產和行為稅司司長蔔祥來在全國人大常委會辦公廳當日舉行的新聞發布會上說，與稅收暫行條例相比，資源稅法主要有三方面變化。一是簡並徵收期限，有利於減輕辦稅負擔；二是規範稅目稅率，有利於簡化納稅申報；三是強化部門協同，有利於維護納稅人權益。其中，新稅法規定由納稅人選擇按月或按季申報繳納，並將申報期限由10日內改為15日內，與其他稅種保持一致。

據介紹，中國正在施行的18個稅種中，已制定法律的有企業所得稅、個人所得稅等8個稅種。中國財政部部長劉昆日前表示，下一步將積極配合有關方面，加快推進契稅、城市維護建設稅、印花稅、增值稅、土地增值稅、關稅、消費稅等稅種立法的相關工作。

人大常委會全國人大

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