滬製造業升級 加深5G應用

2019-08-28 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市經濟和信息化委員會主任吳金城日前表示，上海正加快推動5G、人工智能、大數據等新興技術，以賦能製造業升級。

中新社報導，2019上海智能製造國際高峰論壇日前在滬舉行。吳金城表示，智能製造已成為全球高端製造業競爭的主戰場，上海將繼續推動智能製造，努力培養智能製造的「BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）」等等。

論壇上，企業界人士獻計「新製造」。復星新近收購了德國工業自動化解決方案提供商FFT，並將FFT全球總部設在上海市嘉定區。復星國際有限公司董事長郭廣昌表示，中國有大量的製造業智能化升級需求和應用場景，復星希望根植上海，積極推動中國國內智能製造產業的整體發展。

富士康工業互聯網股份有限公司的王宇表示， 5G等新技術將推動智能製造，比如現在（掌握工藝的）老師傅愈來愈難找，如果將經驗「數字化」，就能助力解決人的需求問題，賦能製造；而低時延的5G也有助重塑製造價值鏈。

今年6月，《上海市智能製造行動計劃(2019-2021年)》發布。到2021年，上海計畫進一步深化5G、人工智能、互聯網、大數據和製造業融合程度，打造成為中國智能製造應用新高地、核心技術策源地和系統解決方案輸出地，推動長三角智能製造協同發展。