外資使用規模 江蘇全國居冠

2019-08-28 02:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江蘇省省長吳政隆日前在北京表示，江蘇今年1月至7月實際使用外資164億美元，規模繼續居全國第一。同時江蘇使用外資結構有了很大優化，製造業、十大戰略性新興產業實際使用外資占比分別為51.8%和64.2%，同比提高8.9和16.6個百分點。

中新社報導，國務院新聞辦公室日前舉行「開啟基本實現現代化新征程的江蘇實踐」發布會。吳政隆說，儘管中美經貿摩擦給江蘇的發展帶來一些困難和挑戰，但江蘇經濟繼續保持平穩健康、高質量發展的良好態勢，全省各界特別是企業對未來發展的信心和決心進一步增強。

據介紹，江蘇外貿進出口、實際使用外資在高位上繼續保持增長，結構進一步優化。1月至7月進出口、出口同比分別增長2.4%和7.2%。其中對美出口下降1.8%，但對「一帶一路」沿線國家和歐盟出口分別增長14.2%和13.7%。

上半年，江蘇戰略性新興產業、高新技術產業產值分別增長8.2%和6.4%，占比達32.5%和44.7%，同比分別提高1和1.2個百分點。與此同時，江蘇依法依規取締「散亂污」企業2471家，處置「僵屍企業」167家，產業結構得到進一步優化。

吳政隆說，江蘇新舊動能轉換加快，創新驅動戰略深入實施，江蘇全省高新技術企業超過1.8萬家，科技進步貢獻率達63%。從上半年看，新產業新業態新模式發展勢頭良好。太陽能電池、軟件和信息技術服務業、互聯網和相關服務業營業收入分別增長19.3%、13.7%和28.3%。

由於營商環境改善，平均每天新登記市場主體4654戶，其中企業1451戶。