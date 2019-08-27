陸國務院提20條提振消費信心政策

2019-08-27 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國務院今（27）日提出20條穩定消費預期、提振消費信心的政策措施，其中包括釋放汽車消費潛力，實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。

中國政府網披露，《國務院辦公廳關於加快發展流通促進商業消費的意見》共有20條，強調高度重視發展流通擴大消費，為推動流通創新發展，優化消費環境，促進商業繁榮，激發大陸國內消費潛力，因此提出這20條意見。

其中最受矚目的是釋放汽車消費潛力。

意見指出，實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方，對購置新能源汽車給予積極支援。促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策，大氣汙染防治重點區域，應允許符合在用車排放標準的二手車在本省（市）內交易流通。

同時還鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車、綠色智慧家電、智慧家居、節水器具等綠色智慧產品提供信貸支援，加大對新消費領域金融支持力道。

在加快連鎖便利店發展方面，意見提出，在保障食品安全的前提下，探索進一步優化食品經營許可條件；將智慧化、品牌化連鎖便利店納入城市公共服務基礎設施體系建設。具備條件的企業從事書報刊發行業務，實行「總部審批、單店備案」。

在拓展出口產品內銷管道方面，意見提出，推動擴大內外銷產品「同線同標同質」實施範圍，引導出口企業打造自有品牌，拓展內銷市場網路。在綜合保稅區積極推廣增值稅一般納稅人資格試點，落實允許綜合保稅區內加工製造企業承接境內區外委託加工業務的政策。

意見還提出，要活躍夜間商業和市場。鼓勵主要商圈和特色商業街與文化、旅遊、休閒等緊密結合，適當延長營業時間，開設深夜營業專區、24小時便利店和深夜食堂等特色餐飲街區。

在拓寬假日消費空間方面，國務院鼓勵有條件的地方充分利用開放性公共空間，開設節假日步行街、周末大集、休閒文體專區等常態化消費場所，組織開展特色促消費活動，探索培育專業化經營管理主體。

意見還表示，要降低流通企業成本費用。推動工商用電同價政策儘快全面落實。各地不得干預連鎖企業依法申請和享受總分機構匯總納稅政策。