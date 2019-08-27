駁市場巨頭論 馬雲：應擔心企業不創新

2019-08-27 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸電商龍頭阿里巴巴集團今（27）日在官網公告，集團董事局主席馬雲昨在「2019中國國際智能產業博覽會上」表示，外界不應憂慮創新企業會變成市場巨頭，反而應該擔心這些市場巨頭拒絕創新。大公司的「大」字不在於市值或規模，而是責任重大。

馬雲以聯合國數字合作高級別小組聯合主席的身分出席發言，他指出，大陸現在的互聯網公司是靠創新、靠市場做起來的，不應該害怕創新企業變成巨頭，應該擔心的是巨頭不創新。大陸數位經濟有今日發展水平、有「BAT（百度、阿里巴巴集團及騰訊英文字首合稱）」這樣具規模的企業，和大陸過去20年成為世界第二大經濟體的體量是互相吻合的，但卻指出像「BAT」的企業比以往少了，因為隨著經濟發展及時代變遷，大陸理應有幾十家規模同樣大的企業。

馬雲認為，創新發展並不是零和遊戲，而是「誰創新、誰把握未來、誰給不同人群提供不同價值」。舉例，過去20、30年，大陸的高鐵、高速公路、互聯網及物流等不同領域深入改變發展。其中，高鐵及高速公路的落成，未有淘汰舊式「綠皮火車」；快遞服務堀起，郵政依然存在；互聯網在大陸接近全面普及，仍保留著電話等傳統的傳訊方式。

馬雲強調，大公司的「大」字不在於市值或規模，而是責任重大，只有責任重大的企業才能走得更遠。未來的30年是智慧的時代。在智慧時代需要有智慧的政策，所有智慧企業，都必須要有智慧企業的責任。不擔當責任，誰也不可能做大，「我相信大企業的創新必須是為了解決社會的問題、解決未來的問題。」

大陸面對的其中一個社會問題，是東部及西部資源不均。早在30年代，大陸地理學家胡煥庸提出劃分大陸人口密度的對比線，由黑龍江省的黑河市及雲南省的騰沖市連成直線，後世稱為「胡煥庸線」。