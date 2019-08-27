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MSCI今盤後再增A股權重 外資尾盤蜂擁而入

2019-08-27 17:03聯合報 記者李仲維╱即時報導

今（27）日A股收盤後，全球最大的指數公司明晟公司（MSCI）最新一波增加權重正式生效。北向資金（外資）再現尾盤瘋狂流入，全天合計淨流入人民幣112.71億元，創2018年12月3日以來的最高單日淨流入紀錄。

其中，滬股通淨流入人民幣71億元，深股通淨流入41.71億元。

上證指數今（27）日收報2,902.19點，漲幅1.35%；深成指收報9,443.18點，漲幅1.86%；中小板指收報5,933.24點，漲幅2.16%；創業板指報1,628.12點，漲幅1.71%。

MSCI8月初即已公布，現有的260家A股成分股的納入系數，將從10%提高到15%。MSCI中國指數將增加8檔A股，納入系數為15%。A股在MSCI中國指數（MSCI China Indexes）和MSCI新興市場指數（MSCI Emerging Markets Indexes）中的權重，分別為7.79%和2.46%。上述調整將於8月27日收盤後正式生效。

換言之，有268檔A股大盤股將在8月27日以15%的系數，被納入MSCI新興市場指數。

這8檔A股分別是中國中鐵、寧波港、上海建工、西南證券、萬華化學、藥明康德、韻達股份、張江高科。

瑞銀證券預測，這將為A股市場帶來約45億美元的被動資金淨流入，而主動資金流入的節奏，會隨大陸國內和國際市場變化以及貿易問題等一系列宏觀事件的影響而波動。如果大陸進一步開放和發展市場（例如允許在境內外交易所推出股指期貨和其他衍生品），預期MSCI將開啟進一步提升A股權重的市場意見徵詢。

財新網引述香頌資本執行董事沈萌表示，MSCI擴容將吸引更多國際資金配置A股資產，但是這種配置是被動的，是錨定MSCI的指數型基金進行資產配置的被動行為，投資人應該清醒地看待這一點。從配置來看，MSCI會選擇可以體現A股代表性的股票納入。

川財證券研究所高級分析師楊歐雯指出，從今天A股市場表現上看，農林牧漁、食品飲料、非銀金融等行業類股漲勢良好，外資流入的提振作用更多的集中在金融、消費等之前較受外資青睞的類股上。

分析師認為，MSCI擴容將吸引更多國際資金配置A股資產。中新社資料照片
分析師認為，MSCI擴容將吸引更多國際資金配置A股資產。中新社資料照片
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