小米總裁林斌套現逾14億元 網友稱可理解但很失望

2019-08-27 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



小米集團表示，林斌自小米集團上市以來，一股都沒賣過。新華社資料照片 分享 facebook 港交所26日披露的資訊顯示，小米集團總裁林斌8月21日、22日、23日連續三天賣出共計4,130.7萬股小米股份，套現約港幣3.7億元（約新台幣14.8億元）。

第一財經引述一位被套牢的小米股東抱怨，理智上能接受公司上市後高管套現，畢竟都要養家，但情感上不能認同在股價低點時套現的行為，如果引發大規模的骨牌效應，促使股價繼續下跌怎麼辦？

小米股價今收報港幣8.79元，上漲0.09元，漲幅1%。

小米集團回應表示，林斌自小米集團上市以來，一股都沒賣過，上市時也未發生過老股轉讓，這次減持套現是林斌個人資金用途需要，包括部分用於慈善公益等，林斌短期內不會再減持，自願做出鎖定十二個月的承諾。

小米指出，這次減持股份數量相對於林斌個人而言，持股總數是很少的，只占他自己所有股權的1.48%。

林斌今（27）日在其個人微博帳號發言稱，十年前他有幸受雷總邀請參與創辦小米，從創業第一天，他就把所有精力都投入小米。對於他，小米就是他事業的全部，沒有之一。

林斌稱，小米依然是他事業的全部。他愛小米，對小米的未來充滿信心，他相信小米模式一定能成功。這次自願承諾未來12個月不再減持，也是他對小米有信心的體現。

小米公告顯示，林斌2010年加入小米，負責手機研發和生產工作。小米2018年年報顯示，林斌是家族信託的受託人，擁有小米24億股A類股以及3億股B類股。

小米集團董事長兼首席執行官雷軍號稱讓投資人賺一倍、集團市值可達千億美元的口號仍言猶在耳，當下卻不得不面臨高層減持的尷尬。除了林斌大量減持集團股票之外，小米本身持續低迷的股價也是網友議論的焦點，包括8月20日小米發布2019年第2季及上半年業績公告後，股價與財報中增長的業績數據，呈現背道而馳地下跌。

今年第2季，小米智慧手機營收達人民幣320億元，年增5.0%，銷量為3,210萬支，在全球出貨量排名第四，市場占有率增長至9.7%。但值得注意的是，Canalys數據顯示，小米智慧手機在大陸國內市場下滑20%，是手機品牌TOP5中下滑比例最大的。