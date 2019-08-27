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在岸人民幣跌破7.16關口 再創11年半新低

2019-08-27 13:52聯合報 記者李仲維╱即時報導

人民幣匯率今（27）日持續下跌，在岸人民幣跌穿7.16關口，低見7.1649，再創11年半新低。

離岸人民幣曾觸及7.1765兌1美元。

人民幣中間價大跌240基點，報7.081兌1美元，創2008年3月18日以來新低。

在岸人民幣兌美元昨（26）日大跌超700點，收報7.1528元，創自2008年2月27日以來新低；離岸人民幣一度跌破7.18元，盤中最低至7.1835元，同樣創新低。

市場擔憂，人民幣是否會出現新一輪貶值？

在8月20日國新辦國務院政策例行記者會上，中國人民銀行副行長劉國強表示，總的看，當前中美利差處於舒適區間，對人民幣匯率保持在合理均衡水準的基本穩定充滿信心。人民幣匯率的波動，這完全是一個市場化的行為，目前人民幣匯率預期平穩。

民生證券首席宏觀分析師解運亮表示，人民幣不會大幅貶值。首先，大陸資本流出壓力可控，一方面大陸經常項目仍是順差，不會存在很大的換匯壓力；另一方面，近年來官方推出一系列措施控制短期投機性資本外流。再者，一國貨幣幣值取決於該國經濟基本面，大陸仍是世界上經濟增長相對較高的大型經濟體，人民幣匯率將在合理均衡水準上保持基本穩定。

人民幣匯率今（27）日持續下跌，在岸人民幣跌穿7.16關口。新華社資料照片
人民幣匯率今（27）日持續下跌，在岸人民幣跌穿7.16關口。新華社資料照片
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