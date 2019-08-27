人民幣大貶 你應知道的5件事

2019-08-27 13:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合26日電



人民幣對美元匯率本月累計已貶值約4%，26日達到2008年金融危機以來最低點，法新社從原因、風險、中國是否獲益等五個角度，探討這波人民幣大貶的變化：

第一，為何人民幣貶值？因為中國容許。

中國人民銀行每天設定人民幣中間價，並限制當天在市場交易的人民幣匯率只能在中間價上下2%之間的區間內波動，以確保中國尚不成熟的外匯市場不至於大幅震盪。

但隨著美中貿易戰不斷升級，人行從本月8日起將中間價設定的趨勢愈來愈低，而且不再動用外匯儲備來支撐人民幣匯率。

第二，這對中國有什麼好處？

川普總統去年開始對中國進口貨品加徵關稅，而人民幣對美元貶值等於是降低中國貨品在美國的售價，有助抵消部份關稅衝擊，而且中國經濟成長速度不如以往，北京需要降低美國加徵關稅對中國製造業的影響。

第三，對中國及世界有何風險？

若未能小心控制人民幣走貶速度，可能降低投資人對中國經濟的信心，刺激人民幣資產外逃。

這還可能提高全球經濟振盪的風險，因為北京此舉可能迫使其他新興市場經濟體加入本國貨幣貶值的行列，以確保該國出口產品的競爭力。

第四，為何中國冒此風險？

隨著美中貿易戰惡化，北京可能認為放手讓人民幣貶值，中國沒什麼好輸的。

總經研究機構凱投宏觀(Capital Economics)本月指出，中國「似乎認定，由於與美國達成貿易協定的機會渺茫，就算讓貨幣貶值以提振出口業的作法讓川普不高興，也是值得的」。

第五，人民幣走貶何時才會結束？

由於目前看不到何時能走出貿易戰，分析師預期中國將繼續讓人民幣貶值，並推出經濟振興方案，以度過這場危機。

瑞銀集團(UBS)估計，人民幣26日貶至7.14元兌1美元後，年底前可望續貶至7.2元，明年更可能續貶至7.3元。