親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

義大卡關300億 林義守：我對高雄貢獻多 卻被糟蹋這麼大

富貴鳥「折翼」 昔日「鞋王」宣告破產

2019-08-27 12:21聯合報 記者李仲維╱即時報導

昔日「鞋王」富貴鳥26日晚間發布公告稱，重整遭法院駁回，被宣告破產

中國基金報報導，富貴鳥於1995年開始生產男鞋，1998年至2012年期間獲得「首屆中國鞋王」、「中國真皮鞋王」、「中國馳名商標」等多個獎項，在大陸是老牌的鞋業巨頭，2013年在香港上市，當年營業額近人民幣30億。但在上市至今的6年時間裡，一半時間都在停牌。

最新的公告顯示，富貴鳥目前債權總額達人民幣30.82億元，債權人349家。

26日晚間，富貴鳥發布公告稱，於2019年8月24日收到福建省泉州市中級人民法院公告及泉州中院民事裁定書，裁定駁回富貴鳥股份有限公司管理人關於批准重整計畫草案的申請，並終止富貴鳥股份有限公司重整程序，宣告富貴鳥股份有限公司破產。

富貴鳥的上市地位也在同日(8月26日)上午9時起取消。

在這之前，富貴鳥已經停牌近三年，期間營業額和利潤跌跌不休。而即使在下市之後，公司仍然背有大筆的債務等待償還。此前，富貴鳥已發布公告表示，由於股份暫停買賣，並且有尚未償還債務，影響業務經營，公司正在破產重整，根據破產重整的進度安排復牌計畫。

曾經的一代鞋王，如今景況令人唏噓。

《央視財經評論》分析，富貴鳥最大的錯誤，就是把資產泡沫當機會並投身其中，等泡沫退去就會發現已身無一物，它投P2P企業的時候，可能覺得收益比較高，實際上是非常盲目的。

央視財經評論員劉戈表示，大陸改革開放初期有很多企業做鞋，包括富貴鳥在內，有一些企業是最早有品牌意識的，在很多企業還在粗製濫造的時候，他們就脫穎而出了，這就是堅守本分；但有一些企業開始走上另一條路，例如上市之後訴求就多了。

富貴鳥「折翼」不光是因為主業不振，更是由於公司的違規擔保。每日經濟新聞報導，國泰君安2018年披露的消息顯示，富貴鳥存在大額違規對外擔保及資金拆借事項，公司至少存在人民幣49.09億元資產金額很可能無法收回。

同時，富貴鳥還收到證監會《調查通知書》，因公司涉嫌資訊披露和債券募集資金使用違法違規，根據有關規定，決定對公司進行立案調查。

26日晚間，富貴鳥發布公告稱，重整遭法院駁回，被宣告破產。圖：中國基金報
26日晚間，富貴鳥發布公告稱，重整遭法院駁回，被宣告破產。圖：中國基金報
分享
昔日「鞋王」富貴鳥26日晚間發布公告稱，重整遭法院駁回，被宣告破產。圖／每日經濟...
昔日「鞋王」富貴鳥26日晚間發布公告稱，重整遭法院駁回，被宣告破產。圖／每日經濟新聞微博
分享

破產人民幣債務

相關新聞

他花三萬元坐商務艙 只吃5片水果和小點心「塞牙縫都不夠」

2019-08-27 10:18

二度下調預測 美銀美林報告：人幣料年底貶至7.5

2019-08-27 12:15

人民幣中間價報7.0810 重貶240基點

2019-08-27 11:00

大陸7月全國規模以上工業企業利潤由負轉正

2019-08-27 10:51

貿易戰陰霾 人幣中間價跌至7.081逾11年新低

2019-08-27 10:51

東北亞博覽會 5G主題館成亮點

2019-08-27 02:14

海絲博覽會閉幕 參與企業創新高

2019-08-27 02:14

發展夜間經濟 廣州之夜更璀璨

2019-08-27 02:14

河南工業規模 居全國第5位

2019-08-27 02:14

機器人發展 致力突破核心技術

2019-08-27 02:14

中央財經委員會第五次會議 習著眼區域經濟布局

2019-08-27 02:10

專家示警：陸新版LPR機制 衝擊銀行利潤

2019-08-27 00:58

人行訂目標 促降貸款利率

2019-08-27 00:58

康師傅上半年 賺66億元

2019-08-27 00:55

鴻海集團小金雞 曠視在港遞IPO申請書

2019-08-27 00:55

大陸自貿區 一口氣增六個

2019-08-26 23:58

遍地開花…陸自貿區六年開放五波

2019-08-26 23:58

便民納稅繳費 祭出十招

2019-08-26 23:58

減稅降費助攻 大陸國企前七月獲利增7%

2019-08-26 23:58

陸新設廣西等6個自貿區 各承擔不同任務

2019-08-26 15:33

中國品牌產品 漸成埃及市場主流

2019-08-26 15:32

AI產業發展 李彥宏：應充分利用開源和開放平台

2019-08-26 14:39

馬化騰：產業競爭正從「單打」變為「雙打」

2019-08-26 14:29

經濟改革結束？陸「國進民退」危機加劇

2019-08-26 12:32

滬指午盤跌0.95% 黃金股逆勢上漲

2019-08-26 12:25

貿易摩擦升溫 瑞銀料年底人幣低見7.2 明年貶至7.3

2019-08-26 11:26

搶AI掛牌首家 鴻海投資的曠視衝刺港股IPO

2019-08-26 11:04

人民幣在岸7.14 離岸7.16破歷史低點

2019-08-26 10:04

貿易戰再起、反送中升溫 港股開盤急挫857點

2019-08-26 09:44

科創板滿月 人氣開始回落

2019-08-26 09:24

台港企出擊 搶進東北亞市場

2019-08-26 00:24

中日韓企業家峰會 聚焦5G商機

2019-08-26 00:23

愈晚愈美 哈爾濱夜遊經濟吸金

2019-08-26 00:23

琿春砸10億人民幣 打造國際物流中心

2019-08-26 00:23

陸養老市場上看3.79兆人民幣 保險業搶灘

2019-08-26 00:19

人民幣國際化 深耕非洲4年有成

2019-08-26 00:18

浙智庫論壇 盼打破製造業低端鎖定

2019-08-26 00:17

北京瞭望／一場「小歡喜」 憂慮三個中

2019-08-25 23:47

大陸．資金．對策／台商投資大陸房產最新法律實務

2019-08-25 23:44
看更多

熱門文章

他花三萬元坐商務艙 只吃5片水果和小點心「塞牙縫都不夠」

2019-08-27 10:18

潔牙遇上黑店？可憐貴賓犬 慘被拔掉17顆牙

2019-08-26 17:30

她頭上長出詭異腫包 5天後竟取出活跳跳怪蟲

2019-08-26 18:29

女童疑拒繼父再度性侵 遭丟入廢井活埋12天後尋獲遺體

2019-08-27 09:18

繼榨菜後...台灣名嘴提北斗衛星 陸網友：這不能寄給你

2019-08-26 21:18

全球富豪 為何狂跑大陸東北？3天行程只為這一餐…

2019-08-27 11:00

港民發起9月1日「和你飛2.0」機場集會 行動「無限期」

2019-08-26 17:11

反送中／港民發起稅務大樓靜坐 有台灣旅客參與

2019-08-26 15:08

建制派透露：港府不接受五大訴求 「消耗戰」抗衡示威

2019-08-27 09:33

香港敏感3示威將至 衝突恐升溫

2019-08-26 23:59

大陸自貿區 一口氣增六個

2019-08-26 23:58

示威版軍備競賽？智能面具防臉部辨識

2019-08-26 19:23

影／乘客車上演活春宮 被女司機制止還嗆「關妳啥事」

2019-08-26 17:36

傳北京加固長安街地下通道 東風41閱兵亮相機會高

2019-08-26 14:23

3好友相陪…長沙女大學生赴約 慘遭前男友刺死

2019-08-26 17:32

批示威暴力升級 林鄭月娥：不會成立獨立調查會

2019-08-27 10:24

港泛民派稱警員開槍不智 港警上司稱其表現英勇克制

2019-08-26 19:41

陸官媒：不公正的鏡頭左右世界

2019-08-26 23:59

德智庫：香港動盪金融中心地位不再 對中傷害大

2019-08-27 08:35

富貴鳥「折翼」 昔日「鞋王」宣告破產

2019-08-27 12:21

陸新設廣西等6個自貿區 各承擔不同任務

2019-08-26 15:33

香港動盪 德智庫：金融中心地位不保 對北京傷害大

2019-08-27 09:41

林鄭月娥諮詢建立對話平台 被要求回應五大訴求

2019-08-26 14:51

中國砸重金大外宣 臉書推特成為借船出海工具

2019-08-26 21:32

遭中國拘押逾半年 澳籍華裔作家楊恆均正式被控間諜罪

2019-08-27 10:56

簽定任命協議後 北京首度接受教廷屬意內蒙主教

2019-08-27 09:21

成都飛上海 麻辣航班啟航

2019-08-27 02:16

港警疑遺失子彈 大批員警封路搜尋

2019-08-27 11:38

700醫護實名連署 「港警草菅人命」

2019-08-26 23:59

洪都航空 遷入南昌航空城

2019-08-27 02:16

貿易戰陰霾 人幣中間價跌至7.081逾11年新低

2019-08-27 10:51

港荃葵青遊行 36人被捕…包括12歲男童

2019-08-26 14:01

中國品牌產品 漸成埃及市場主流

2019-08-26 15:32

馬化騰：產業競爭正從「單打」變為「雙打」

2019-08-26 14:29

反送中未止息 林鄭宣稱能掌控局面、不會下台

2019-08-27 12:04

反送中及貿易戰升溫 野村建議減持港股

2019-08-26 14:42

逮86人最小12歲 港警：暴力升級

2019-08-26 23:59

香港反送中 抗爭三連發

2019-08-26 23:58

康師傅上半年 賺66億元

2019-08-27 00:55

人民幣中間價報7.0810 重貶240基點

2019-08-27 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top