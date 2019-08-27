富貴鳥「折翼」 昔日「鞋王」宣告破產

2019-08-27 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



昔日「鞋王」富貴鳥26日晚間發布公告稱，重整遭法院駁回，被宣告破產。

中國基金報報導，富貴鳥於1995年開始生產男鞋，1998年至2012年期間獲得「首屆中國鞋王」、「中國真皮鞋王」、「中國馳名商標」等多個獎項，在大陸是老牌的鞋業巨頭，2013年在香港上市，當年營業額近人民幣30億。但在上市至今的6年時間裡，一半時間都在停牌。

最新的公告顯示，富貴鳥目前債權總額達人民幣30.82億元，債權人349家。

26日晚間，富貴鳥發布公告稱，於2019年8月24日收到福建省泉州市中級人民法院公告及泉州中院民事裁定書，裁定駁回富貴鳥股份有限公司管理人關於批准重整計畫草案的申請，並終止富貴鳥股份有限公司重整程序，宣告富貴鳥股份有限公司破產。

富貴鳥的上市地位也在同日(8月26日)上午9時起取消。

在這之前，富貴鳥已經停牌近三年，期間營業額和利潤跌跌不休。而即使在下市之後，公司仍然背有大筆的債務等待償還。此前，富貴鳥已發布公告表示，由於股份暫停買賣，並且有尚未償還債務，影響業務經營，公司正在破產重整，根據破產重整的進度安排復牌計畫。

曾經的一代鞋王，如今景況令人唏噓。

《央視財經評論》分析，富貴鳥最大的錯誤，就是把資產泡沫當機會並投身其中，等泡沫退去就會發現已身無一物，它投P2P企業的時候，可能覺得收益比較高，實際上是非常盲目的。

央視財經評論員劉戈表示，大陸改革開放初期有很多企業做鞋，包括富貴鳥在內，有一些企業是最早有品牌意識的，在很多企業還在粗製濫造的時候，他們就脫穎而出了，這就是堅守本分；但有一些企業開始走上另一條路，例如上市之後訴求就多了。

富貴鳥「折翼」不光是因為主業不振，更是由於公司的違規擔保。每日經濟新聞報導，國泰君安2018年披露的消息顯示，富貴鳥存在大額違規對外擔保及資金拆借事項，公司至少存在人民幣49.09億元資產金額很可能無法收回。