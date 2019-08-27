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人民幣中間價報7.0810 重貶240基點

2019-08-27 11:00聯合報 記者李仲維╱即時報導

人民幣兌美元中間價報今（27）日報7.0810，貶值240基點，在岸人民幣昨收報7.1528。

昨（26）日在岸、離岸人民幣兌美元匯率盤中雙雙創出本輪調整新低。分析人士指出，近期人民幣兌美元匯率市場價與中間價，乃至美元指數走勢的某種脫節表明，國際經濟形勢變化及市場情緒，成為人民幣市場匯率波動加大的主要推手；短期內，人民幣匯率仍受外部風險因素及市場情緒擾動，但中長期內不存在大幅貶值基礎。

在人民幣跌破7.1後，是否會迎來新一輪貶值？中信證券首席固定收益分析師明明表示，對於匯率的分析應回歸基本面。今年前7個月進出口情況比較穩定，7月出口略超預期，匯率貶值風險不大。

民生證券首席宏觀分析師解運亮也表示，在經常項目保持順差、大陸和美國利差處於安全區間、外匯交易堅持「實需原則」、大陸經濟增速在全球領先等因素支撐下，人民幣中長期內不存在持續貶值基礎。

投行美銀美林今發表研究報告，將今年底人民幣兌美元預測進一步降至7.50，為三周以來第二次下調預測。該行稱，新的預測是考慮到外匯並非大陸唯一可用以抵銷關稅影響的工具，以及中國人民銀行美元兌人民幣定價中，沒有明確的貶值偏差。

美銀美林預期，人民幣貶值將仍為一個漸進的過程，當關稅提高獲得確認或升級時，中間會有起伏的風險。

不過，美銀美林分析，中國大陸目前並不只以匯率作為抵銷關稅的手段，其同時也向美國商品徵收關稅，這可降低人民幣需要貶值的幅度以抵銷關稅影響。

人民幣兌美元中間價報今（27）日報7.0810，貶值240基點。圖：新浪財經
人民幣兌美元中間價報今（27）日報7.0810，貶值240基點。圖：新浪財經
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