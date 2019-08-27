大陸7月全國規模以上工業企業利潤由負轉正

2019-08-27 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國家統計局今（27）日發布的最新數據顯示，7月大陸全國規模以上工業企業利潤總額年增2.6%，6月為下降3.1%，轉負為正。

石化、電氣機械、汽車是拉動利潤增速由負轉正的主要行業。

受資產處置收益以及原油價格下跌影響，7月石油加工行業利潤雖然比去年同期下降28.1%，但降幅比6月大幅收窄49.3個百分點；受銷售回暖以及同期基數較低影響，電氣機械行業利潤增長30.8%，增速加快26.6個百分點；受投資收益大幅增加影響，化工行業利潤增長3.2%，6月為下降14.7%；受同期基數較低影響，汽車製造業利潤下降9.2%，降幅收窄7.0個百分點。

上述4個行業合計影響全部規模以上工業企業利潤增速，比6月回升5.3個百分點。

數據顯示，1至7月大陸全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣3兆4,977億元，比去年同期下降1.7%，降幅比1至6月收窄0.7個百分點。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，儘管7月工業企業利潤增速由負轉正，但經濟下行壓力較大，市場需求趨緩，工業品價格下降，工業企業利潤的波動性和不確定性依然存在，促進企業利潤穩定增長仍需努力。

數據顯示，1至7月規模以上工業企業中，國有控股企業、外商及港澳台商利潤總額降幅較大。國有控股企業利潤總額為人民幣1兆837.4億元，年減8.1%；外商及港澳台商投資企業利潤總額為人民幣8,502.4億元，年減6.9%。

私營企業利潤年增率大幅回升，可謂利潤數據中的一大亮點，或許反映減稅降費、降低融資成本、優化營商環境的效應正加速顯現。另外，消費品製造業利潤增速也明顯加快。

數據顯示，7月私營企業利潤年增11.4%，增速比6月加快9.7個百分點；消費品製造業利潤年增10.0%，增速比全部規模以上工業高7.4個百分點，比6月加快6.1個百分點。