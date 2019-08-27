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機器人發展 致力突破核心技術

2019-08-27 02:14聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019世界機器人大賽上兩名小選手操控自己設計的機器人。 中新社
2019世界機器人大賽上兩名小選手操控自己設計的機器人。 中新社
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2019世界機器人大會25日在北京閉幕。會上發布「中國機器人產業發展報告（2019年）」顯示，中國機器人市場需求潛力巨大，工業領域以突破機器人關鍵核心技術為首要目標，而服務領域智能水平快速提升，與國際領先水平基本並跑。

中新社報導，報告顯示，全球工業機器人銷量穩步增長，當前中國工業機器人市場保持向好發展，約佔全球市場份額三分之一，是全球第一大工業機器人應用市場。2019年，中國工業機器人市場規模預計達到57.3億美元，到2021年市場規模預計將突破70億美元。

報告指出，目前，中國工業機器人研發仍以突破機器人關鍵核心技術為首要目標，政產學研用通力配合，初步實現了控制器的國產化。

報告認為，目前中國已將突破機器人關鍵核心技術作為科技發展重要戰略，中國廠商攻克了減速機、伺服控制、伺服電機等關鍵核心零部件領域的部分難題，核心零部件國產化的趨勢逐漸顯現。與此同時，國產工業機器人在市場總銷量中的比重穩步提高，國產控制器等核心零部件在國產工業機器人中的使用也進一步增加。

報告顯示，在中國，隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫療、教育需求的持續旺盛，中國服務機器人存在巨大市場潛力和發展空間。2019年中國服務機器人市場規模有望達到22億美元，同比增長約33.1%，高於全球服務機器人市場增速。且中國服務機器人的智能水平快速提升，智能相關技術可比肩歐美，與國際領先水平基本並跑。

近年來，全球特種機器人整機性能持續提升，不斷催生新興市場。報告指出，當前，中國特種機器人市場保持較快發展，各種類型產品不斷出現，在應對地震、洪澇災害和極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出的需求。

2019年，中國特種機器人市場規模預計將達7.5億美元，增速達到17.7%，高於全球水平；到2021年市場需求規模有望突破11億美元。

報告指出，目前，中國特種機器人主要依靠國家扶持，研究實力基本能夠達到國際先進水平。目前部分關鍵核心技術取得突破，無人機、水下機器人等領域形成規模化產品。

報告認為，產業升級是中國機器人行業發展的必經之路。隨著中國機器人產業的蓬勃發展，國內外企業合作方式由共同出資建立合資公司逐步轉變向多領域合作發展，其中中國企業積極尋求海外合作。

北京新興市場

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