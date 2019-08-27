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河南工業規模 居全國第5位

2019-08-27 02:14聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

河南省省長陳潤兒26日在北京表示，目前河南全省已經形成了裝備製造、食品兩大萬億級產業和以洛陽動力谷、中原電器谷為代表的19個千億級製造業產業集群。

中新社報導，中國國務院新聞辦公室26日舉行“開放的河南更出彩”發布會。

陳潤兒說，新中國成立70年來，河南工業快速發展，工業規模位居全國第五位、中西部第一位，成為新興工業大省。河南製造業的轉型升級呈現出勃勃生機和嶄新局面。

首先，河南以市場為導向調結構，把適應性調整和戰略性調整結合起來，提高供給效率。大力推進精密製造、智能製造和品牌製造，一大批高端製造產品成為河南的名片。中鐵工程裝備集團的盾構裝備產品已經銷售到全球18個國家和地區，在歐洲市場很有競爭力。 其次，河南以創新為途徑促轉型，把產業鏈打造和創新鏈打造結合起來，發展動能明顯增強。許繼、平高兩家企業承擔了特高壓輸變電裝備關鍵技術的專項，通過幾年聯合攻堅取得了具有自主知識產權，世界上最高電壓等級、最長輸變距離、最大輸送容量的特高壓直流輸電關鍵裝備，填補了國內空白，在世界也處於領先。 第三，河南以開放為支撐添活力，把內源性動力和外源性動力結合起來，競爭能力明顯提升。如長葛德威科技公司通過和歐美等許多國家的合作，實現了過去銷售板材到現在提供精密設備的轉變。中信重工在海外設立研發基地，網羅了全球一流的高端人才，打造了礦山裝備科技平台，實現了由生產型企業到研發型企業的華麗轉身。

陳潤兒說，這些年河南非常重視開放環境的營造，摒棄過去讓地讓利的特殊政策和免減免查、特事特辦的保護做法，著力構建法治化政府治理機制，真正依法保護企業合法權益、依法規範市場競爭秩序、依法改善政府公共服務。

北京國務院礦山

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