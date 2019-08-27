發展夜間經濟 廣州之夜更璀璨

2019-08-27 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州的美食眾所周知，今後「廣州之夜」將圍繞在美食方向發展夜間經濟，圖為廣州的廚師在一場論壇上為嘉賓準備廣東美食。 新華社資料照 分享 facebook 廣州多部門日前聯合推出「夜間經濟」發展措施，計畫至2021年，在全市打造30個夜間經濟聚居區，打造「廣州之夜」品牌。

中新社報導，夜間經濟是指從當日下午6∶00到次日上午6∶00所發生的居民消費領域的經濟活動。夜間經濟的業態涵蓋了商貿、旅遊、文化、餐飲、體育等各個領域，能形成較大經濟效益。因氣候和消費習慣原因，廣州夜間經濟起步較早，1984年開市的西湖路燈光夜市是中國內地第一個燈光夜市。

廣州市發改委介紹，該市對發展「夜間經濟」推出五方面共20條措施。包括鼓勵企業推廣夜間延時服務，擴容夜間消費市場，打造高品質夜間經濟集聚區；發展餐飲中心、美食風情街和開展在特定時段、部分道路實施分時制步行街試點，擦亮「食在廣州」招牌；引進海內外一流創意團隊，圍繞「千年商都」、「嶺南文化」、「都市文化」等資源，策劃一批具廣州特色的夜間文化旅遊集聚區。

目前，廣州市屬11家博物館本月起已實行夜間開放或延遲開放。市文旅部門推出6條夜遊廣州精品線路：紅色傳承之旅、千年古跡之旅、珠江魅力之旅、都市尋味之旅、活力都市之旅、西關風情之旅等；推出「網紅地」打卡活動等。

此外，廣州市商務局推動夜間餐飲發展規劃，扶持一批廣州老店、點評高分店開展夜間「餐飲網紅店」活動，建設「線上美食圈」，目前，全市夜宵外賣訂單約佔整日訂單的6%；培育特色精品夜市，舉辦廣府廟會、音樂節、燈光節等活動；發佈「廣州夜間消費地圖」，明確北京路、天河路等15個消費集聚區為首批「夜廣州」消費地標。

廣州市發改委官員表示，至2022年，廣州力爭形成13個全國知名商圈和一批精品文化項目，夜間經濟集聚區達到30個，打造「廣州之夜」品牌。