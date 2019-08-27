海絲博覽會閉幕 參與企業創新高

2019-08-27 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019海絲博覽會8月26日在廣州閉幕，參展參會國家、省市地區數量均創歷史新高。與會嘉賓表示，展會架起交流之橋、相通之路，而在一帶一路建設中華僑華人是文化軟實力的重要載體。

中新社報導，本次博覽會於8月23日至26日在廣州中國進出口商品交易會展館舉行，為期四天，設一帶一路沿線國家展區、粵港澳大灣區城市展區、國內省市展區3個綜合展區，以及先進製造業、現代服務業、海洋經濟等專業展區，展覽面積近16萬平方米，展位數約8000個，參展企業超過3500家。

今年海絲博覽會還與第27屆廣州博覽會同期舉辦，實現一展、一會在廣州會合，利用廣州博覽會的專業展會資源進一步豐富海絲博覽會的展示內容。今年共有92個國家和地區、60多個省區及城市代表團參展，13位國外政要、前政要及省部級官員出席主題論壇，參展參會國家、省市地區數量均創歷史新高。

4天展會期間配套舉辦多個專業性論壇以及近50場經貿洽談、專題推介、特色文藝表演等活動。

中國國家藝術基金理事會理事長蔡武表示，人文交流是一帶一路沿線各國經濟合作的社會根基，廣東在此方面具有文化相通優勢，廣東現有3000多萬海外僑胞，佔中國大陸地區海外僑胞的三分之二，遍及世界上160多個國家和地區，粵語在不少國家的華人圈裡仍是通用語言。

馬來西亞對華特使陳國偉表示，2017年起，東盟已成為廣東省第三大貿易夥伴。2018年廣東和馬來西亞進出口貿易額逾300億美元，佔馬中貿易額近三成；截至2018年底，馬來西亞在廣東設立企業累計超過1200家，兩地若能在政治、經貿及文化方面繼續互相扶持、互惠互利，對促進兩國關係乃至更大範圍的東盟與中國關係大有助益。