東北亞博覽會 5G主題館成亮點

2019-08-27 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十二屆中國—東北亞博覽會日前在長春舉行，東北亞區域各國政要、國際組織高級官員、世界500強和中外知名企業高管、國際金融和投資機構高管等嘉賓與會。

中新社報導，中國—東北亞博覽會是經中國國務院批准，由中國商務部、國家發改委、中國貿促會和吉林省政府共同主辦的國家級博覽會，也是世界上唯一由東北亞六國共同參與並面向全球開放的國際性綜合博覽會。

本屆博覽會以「增進互信合作，開創東北亞美好新未來」為主題，既對接了東北亞區域各國經濟發展戰略，又順應了本地區謀合作、促共贏的共同願望。

在長春國際會展中心，圍繞“5G新時代”打造的主題館成為一大亮點。館內，中外先進的5G設備、終端、芯片以及5G技術在工業互聯網、智能製造、高端傳感器、物聯網等領域的產業生態得以集中展示。 中國—東北亞博覽會執委會副主任張凱明介紹，本屆博覽會將首次舉辦中日韓企業家峰會，以“5G新時代的中小企業發展機遇”為主題，邀請中日韓科技創新型企業及部分行業領軍企業，圍繞智能網聯汽車供應鏈，AR、VR創新鏈、醫療器械及先進裝備、新材料等領域，廣泛開展中日韓企業家交流。

本屆博覽會還設置了東北亞國家館、東北振興與對口合作館、進口商品館、康養產業館、吉林館等展館，來自東北亞、東南亞、歐美等45個國家和地區的企業和機構佔參展總戶數的44.28%。

張凱明表示，中國—東北亞博覽會已成為服務中國面向東北亞區域國家開放的重要窗口，並逐步成為東北亞各國間全方位、深層次、寬領域、高水平交流交往的重要載體。