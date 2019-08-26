中國品牌產品 漸成埃及市場主流

2019-08-26 15:32 世界日報 中國新聞組／北京26日電



中國品牌正逐漸成為埃及市場的主流。圖為華為Logo。 美聯社 分享 facebook 中國品牌正逐漸成為埃及市場的主流。華為、OPPO、小米等國產手機品牌，吉利、比亞迪等主要汽車品牌已成功進入埃及市場，取得不錯的銷售業績。比亞迪、大運等已成為埃及大街上出租車和摩托車最常見的品牌。

新華社報導，開羅一大型商場一樓的華為和小米旗艦店十分醒目。據華為旗艦店工作人員侯賽因·穆罕默德介紹，該店銷售華為手機、筆記本電腦、可穿戴設備等產品，銷售業績可觀。他說：「我們預計未來華為在埃及銷售會繼續增長。」

據報導，離華為十幾米遠的是小米旗艦店，很多消費者前來購買手機等產品。除小米手機和紅米手機外，店裡還銷售筆記本電腦、空氣淨化器、米家運動相機等。工作人員稱店內銷售的產品主要有手機和小米生態產品兩類。

小米在埃及的銷售團隊成員阿卜杜勒·拉赫曼·阿米爾說，小米目前在埃及主要省份設立了15個分支機構，今年還將新設5個分支機構，小米在埃及還擁有2000家授權經銷商「短短三年時間內，小米手機已經成為埃及市場主要的手機品牌之一。」

報導指出，除旗艦店外，在埃及手機商店內，OPPO、華為、小米等中國品牌手機也被放置在最顯眼的位置。開羅甚至還有以中國城市命名的手機店。

此外，中國車企也在布局埃及市場，比亞迪、吉利、華晨、MG、昌河、奇瑞等中國汽車品牌均已進入埃及，市場占有率不斷提高。

據埃及汽車協會秘書長哈立德·薩阿德估計，目前在埃及商用車領域中國車企占據超過40%的市場份額，在私家車領域中國車企占據15%到20%的市場份額。

中國家電品牌也在進入埃及。今年8月，中國康佳集團在開羅宣布與埃及本土電器公司HOHO合資成立康好科技股份有限公司，共同拓展非洲、西亞市場。