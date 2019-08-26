馬化騰：產業競爭正從「單打」變為「雙打」

2019-08-26 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



騰訊控股董事會主席馬化騰26日在重慶智博會演講時表示，目前產業競爭的主賽場正在由「單打」PK逐漸變為「雙打」比賽，實體產業的競爭不再是單打獨鬥，各個實體產業正在與資訊產業結合，形成新搭檔來參與競爭。

界面新聞報導，去年9月30日，騰訊宣布新一輪戰略升級與組織架構調整，提出「紮根消費互聯網，擁抱產業互聯網」，希望成為各行各業數位化轉型升級的助手。

他舉例，汽車產業正在面對百年未有的大變局，5G技術的應用、人工智慧的落地、新能源的替代、智慧城市的治理等，正在推動跨界協作，特別是資訊產業與汽車產業的融合創新，構建了新的車聯網生態。

馬化騰還表示，攀登科技和產業的「珠峰」，往往要依賴「科技共同體」和「全球產業生態」，騰訊希望在科研領域投入更多力量，並透過內外部開源等方式，積極參與「全球科技共同體」的共建。

騰訊與重慶長安汽車合資成立「梧桐車聯」，26日同時發布，展示全新的語音交互的微信車載版。