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滬指午盤跌0.95% 黃金股逆勢上漲

2019-08-26 12:25聯合報 記者林宸誼╱即時報導

受到上周末中美貿易摩擦升級影響，周一早盤，亞太股市普跌，滬指26日低開1.6%，之後跌幅逐漸收窄，午盤報2869.81點，跌0.95%。

深成指報9295.35點，跌0.72%；創業板指報1606.93點，跌0.53%。

類股大多下跌，銀行領跌1.68%，受避險情緒影響，黃金類股逆市上漲，山東黃金漲幅一度超過6%，銀泰資源、恒邦股份、西部黃金、湖南黃金、中金黃金、赤峰黃金漲幅超過2%。

新浪財經報導，雖然A股市場三大股指開盤開低，但與隔夜美股和亞太周邊市場走勢相比，抗外部打擊的韌性表現明顯。

對於A股未來的市場表現，中信證券表示，市場情緒短期受壓制，但A股波動有底線支撐，市場底不會破，從股權質押風險防範的角度，最新測試顯示，上證綜指2800點依然是預警線，2700到2800是底線區間。

因此中信證券判斷，A股整體盈利增速下行有韌性，且在2020年依然將保持個位數增長。

華泰證券表示，外部來看，中美貿易摩擦再次升級，但這次升級的特徵是大陸從被動轉為主動，對A股風險偏好有壓制但幅度大概率難超前期；內部資本市場改革再進一步，權益資產流動性大概率將繼續改善，延續重要指數下沿高於5到6月的判斷，建議關注景氣度已經出現明顯向上趨勢並且業績確定性較強的行業，例如光伏、通信設備/通信基建、半導體、油服設備、消費電子、軍工、雲計算、券商和金融IT等細分領域。

證券時報報導，光大證券策略團隊認為，A股短期或有波動，但從政策經濟周期角度看，外患不足為憂，大調整即可買入，首先，從A股估值所隱含實際增長預期看，已處於6%的政府目標下限，市場下跌空間有限。

其次，貿易摩擦升級給順差國帶來的通縮效應將緩解國內結構性通脹壓力，打開政策寬鬆空間，長期利好市場；最後，當前美股所處估值分位數高於A股，貿易摩擦升級背景下的美股面臨風險大於A股。

滬指26日上午走勢。圖/新浪財經
滬指26日上午走勢。圖/新浪財經
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