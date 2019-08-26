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搶AI掛牌首家 鴻海投資的曠視衝刺港股IPO

2019-08-26 11:04聯合報 記者林宸誼╱即時報導

阿里巴巴持股約三成、鴻海集團投資的新創小金雞曠視科技，25日已向港交所遞交IPO申請書，最高募資金額約10億美元，一旦成功掛牌，將成為大陸首家具真正AI上市企業。

曠視科技也是繼小米和美團以同股不同權形式上市之後，第三家以同股不同權形式上市的公司。

鴻海集團是曠視科技股東之一，鴻海集團投資持股不到4%。

曠視科技董事長兼首席執行官印奇在招股書中表示，深度學習是曠視的核心競爭力，也是支撐人工智慧革命的關鍵，曠視科技是全球少數擁有自主研發的深度學習框架的企業之一，曠視科技的Brain++讓規模化演算法訓練成為可能，生成一種具體的演算法並不難，但要创建几乎能自动生成众多算法的引擎绝非易事。

從股權結構來看，阿里系是曠視科技最大的股東，阿里巴巴透過淘寶中國間接持有曠視科技14.33%股份，螞蟻金服通過全資子公司API (Hong Kong) Investment Limited間接持有曠視科技15.1%，阿裡系合計持有29.43%股份。

值得注意的是，阿里系不僅是曠視科技的大股東同時也是重要的客戶，曠視科技的解決方案為阿里巴巴的許多核心業務提供支援，例如服務阿里巴巴天貓的第三方物流服務供應商提供智慧物流解決方案。

此外，螞蟻金服旗下的信用評分服務供應商芝麻信用，透過使用Face ID解決方案，為部分企業客戶提供身分驗證解決方案。

招股書指出，芝麻信用每次向使用Face ID的客戶收取最低人民幣1元錢的費用，其中85%的費用支付給了曠視科技，2019年上半年芝麻信用支付的費用為人民幣660萬元。

除了阿里系，聯想、創新工場等均為曠視科技股東。

招股書內容顯示，2016年、2017年和2018年，曠視科技營收分別為人民幣6780萬元、3.13億元和14.27億元，虧損分別為人民幣3.43億元、7.58億元和33.52億元。

今年上半年，曠視科技營收為人民幣9.49億元，虧損額度達到人民幣52億元，曠視科技表示，虧損主要是優先股的公允價值變動及持續的研發投資造成。

曠視科技城市天眼系統。圖/中關村國家自主創新示範區展示交易中心
曠視科技城市天眼系統。圖/中關村國家自主創新示範區展示交易中心
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