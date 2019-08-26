人民幣在岸7.14 離岸7.16破歷史低點

2019-08-26 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中美貿易摩擦進一步升級，美元指數26日進一步走強，最高衝擊97.7。在岸人民幣早盤報7.1431，日內貶值一度逾450點，上一交易日收報7.0825。

離岸人民幣開盤報7.1697，日內貶值近400點，一度跌破歷史低點。人民幣中間價報26日報7.0570，上調2點。

新浪財經報導，國聯證券張曉春認為，人民幣當前雖然面臨波動，但從經濟層面看，中國經濟占全球比重一路攀升，以目前領先全球的增速，體量占比仍在持續擴大中。

另一方面，大陸目前強大的外匯存底、較低的外債、持續的貿易順差，因此無需擔憂人民幣匯率的長期貶值，實際上長期依然有升值的趨勢。

中國金融期貨交易所研究院副院長趙慶明認為，人民幣出現下跌，首先是美元有所走強，另一方面，貿易摩擦升級比之前要超乎想像的，使得外匯市場或者金融市場變得更加悲觀，但是這種悲觀首先是短期。

另一個方面，匯率有漲有跌是非常正常的，作為一個交易的價格，必然是當看空的時候就會跌，看多的時候就會漲，必然是這麼一個漲漲跌跌這麼一個趨勢。