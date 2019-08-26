陸養老市場上看3.79兆人民幣 保險業搶灘

2019-08-26 00:19 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國老齡協會報告預計，到2020年中國老年消費市場規模將達3.79兆元人民幣。巨大市場吸引眾多企業搶灘登陸，保險業就是其中主力軍。迄今，幾乎所有中國大型險企都對「大養老」、「大健康」產業有所布局，中國人壽、中國太保等行業巨頭已在大陸多地斥巨資興建養老社區。

中新社報導，近年來中國老年人口數量迅速增長，大陸國家統計局數據顯示，截至2018年末，中國60歲及以上人口達2.49億人，占總人口的17.9%，較上年增長800多萬人。隨之而來的，是民眾對養老等健康服務需求的井噴。

中新社報導，以輕重資產結合的方式進入養老產業，是不少險企的選擇。例如君康人壽其計畫未來5年在中國核心城市布局5至10家大規模、全功能醫養融合的持續照料康養社區。在該公司規劃中，保險產品、社區養老、醫療照護以及健康管理等多項服務將相互融合。

君康人壽總裁于衛紅受訪說，在當前中國人口老齡化加速的同時，大陸國內養老服務設施不足，特別是核心城市高端養老迅速增長的需求難以得到滿足。這種供需關係嚴重不匹配，催生了養老產業，尤其是高端養老市場的巨大空間和投資機遇。

中國太平洋人壽保險健康養老事業中心黨委書記王光劍表示，壽險公司具有長周期發展特點，謀求的是長期價值增長發展戰略，因此在資金供給方面具有獨特優勢。投資養老產業也可以助力保險公司實現內涵式增長和差異化競爭，是保險業轉型發展不可多得的戰略機遇。

業內人士認為，保險業不應僅僅將資金機械地投往養老機構，更要從自身業務本質出發，發揮保險的風險和資產管理功能，並與各類具體養老服務有機結合。于衛紅舉例說，險企可為消費者提供涵蓋養老財務規劃和養老生活安排的一攬子養老解決方案，實現金融產品與實體養老有機結合。