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人民幣國際化 深耕非洲4年有成

2019-08-26 00:18聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

近年來，人民幣以其便利中非貿易與投資、優化外匯儲備結構、防範匯率風險、穩定金融體系等多方優勢，日益受到非洲各國重視。

目前，中國金融機構在非洲已設立十多家分行。南非等八國將人民幣納入外匯儲備。中國還與贊比亞建立人民幣清算安排，與摩洛哥等四國簽署本幣互換協議。

新華社報導，中剛非洲銀行辦公大樓是當地標誌性建築。經過四年發展，這家合資銀行讓更多當地民眾享受金融普惠的同時，還致力於拓展人民幣貿易結算和匯兌業務，實現人民幣在中部非洲地區的應用及推廣。

「過去，剛果（布）銀行業幾乎被西方銀行壟斷，銀行服務滲透率不高，只有10%的人口擁有銀行賬戶。」中剛非洲銀行副總經理帕特里克．奧邦比說。

2015年開始營業的中剛非洲銀行是中國農業銀行在非洲成立的首家合資銀行，打破了剛果（布）沒有大型本土商業銀行的局面。

2018年，中非貿易額達2042億美元，比上一年增長20%，中國已經連續十年成為非洲最大貿易夥伴。「隨著中非貿易的快速增長，在非人民幣結算的比例也從2015年的5%提升至2018年的12%左右。」中剛非洲銀行行長張建羽說，人民幣國際化進程在非洲取得相當大的進展，但相比中非貿易總量仍有較大發展空間。

業內人士指出，在非推進人民幣國際化，可以從加大政府層面支持、把對非貿易投資與人民幣國際化相結合、加快中非金融合作等領域入手。

中剛非洲銀行金融市場部主管張誠表示，中剛非洲銀行是首個在中部非洲地區發行銀聯卡的銀行。通過中剛非洲銀行銀聯卡，客戶可使用在剛果（布）存入的中非法郎在中國境內支持銀聯的銀行機具上取出人民幣現金或消費，而中國境內發行的銀聯卡也可在中剛非洲銀行機具上使用。

張建羽表示，中非之間有望借非洲自貿區建設和「一帶一路」倡議，構建更緊密的經貿合作關係，從而擴大人民幣在非洲使用。這也是推進人民幣在非國際化進程的一個重要機遇。

非洲人民幣外匯

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