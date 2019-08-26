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浙智庫論壇 盼打破製造業低端鎖定

2019-08-26 00:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

浙江省高質量發展智庫論壇24日在杭州舉行。會上，諸多專家圍繞省域高質量發展展開對話，其中，重視製造業發展成為主流觀點。

中新社報導，北京大學國家發展研究院院長姚洋在會上表示，製造業的發展是推動其他產業發展的源泉，其生產進步是無止盡的。「我們現在的優勢仍是機械製造，這是改革開放以來打下的基礎，也是螺旋式上升的過程」。

姚洋認為，回歸製造業需發揮市場和政府的作用，為製造業企業提供平等的競爭環境；需承擔發展的風險，引導資金進入實體經濟；需穩定人才隊伍，恢復工人的職稱，鼓勵更多的大學院校培養技術型人才。

浙江大學社會科學學部主任吳曉波提出，應實現全面數字化與智能製造相結合。中國是製造大國，但大而不強，製造轉移並未帶來技術轉移，應打破「低端鎖定」局面，促使產業全球化升級。

「對傳統企業來說，需圍繞實體資產構建起數字化的業務形態和行業生態，加快企業創新的進程，加快研究開發推廣應用新一代智能製造技術，搶占傳統行業數字化轉型發展的制高點。」吳曉波說。

上海市社會科學界聯合會黨組書記、專職副主席權衡則從長三角更高質量一體化發展的角度指出，與世界級城市群對比，亟待提升長三角城市群的生產效率和能級，應該以打造現代產業集群為新動能，助推長三角一體化發展。

「我們應充分發揮集群式發展，促進優質資源集中，加快形成產業規模效益、集聚效應、激發創新活力的功能，以提升長三角區域經濟綜合競爭力，推動工業轉型升級，推進產業發展一體化。」權衡表示，長三角地區應共同打造包括集成電路、高端裝備等產業在內的多個世界級產業集群，並通過構建科技創新共同體，突破一批「卡脖子」關鍵技術，推動創新鏈、產業鏈、價值鏈「三鏈合一」。

實體經濟北京大學

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