琿春砸10億人民幣 打造國際物流中心

2019-08-26 00:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



琿春國際港24日在琿春市口岸通關中心舉行揭牌儀式。在吉林省琿春市政府與浙江寧波舟山港集團共同努力下，目前琿春國際港項目已經基本達到運營條件。該項目投資10億元人民幣，建成後將進一步促進中國大陸東北地區與環日本海各國的經貿往來，積極打造東北亞國際物流集散中心。

新華社報導，琿春市航務局局長樸一峰表示，琿春地處中俄朝三國交界地帶，近海不靠海，周圍分布著俄、朝近10個優良港口。琿春國際港為內陸港，又稱「無水港」。一般來講，內陸港就是一個大型的內陸集裝箱中轉站，同時具備報關、檢驗等綜合配套功能的貨品集散地。

「海關、檢驗檢疫部門進入港區行使監管職能，在內陸港即可辦完一切進出關手續，貨物進了港就等於進了關，出港即是出關。」樸一峰說。目前，琿春市擁有4個國家級鐵路和公路口岸。其中，琿春口岸距俄羅斯波謝特港僅42公里、扎魯比諾港71公里。

琿春國際港項目利用琿春鐵路口岸西北側約85公頃土地開發建設，分別為輕資產化運營區、功能拓展區和配套擴展區。近年來，隨著中國大陸加大圖們江區域開發開放，俄羅斯加快開發遠東地區，琿春市「借港出海」開通了多條航線，實現貨物跨境運輸。

琿春市政府市長張吉鋒表示，項目建成後將成為集物流配送、銷售集散等多功能於一體的大型內陸港，並全面參與運營經俄羅斯扎魯比諾港至中國寧波的內貿外運航線，推動與俄朝港口聯動發展，暢通東北亞「一帶一路」大通道，構建中俄朝環日本海的戰略支點。