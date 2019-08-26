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中日韓企業家峰會 聚焦5G商機

2019-08-26 00:23聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

首屆中日韓企業家峰會24日在長春召開，峰會以「5G新時代的中小企業發展機遇」為主題，為中日韓企業互鑒、互利、互惠搭建平台，構建長期有效的合作機制。

中新社報導，本次峰會由中國工業和信息化部、中日韓三國合作秘書處和吉林省政府共同主辦，是正在進行的第十二屆中國—東北亞博覽會的重點活動之一。

吉林省副省長朱天舒表示，隨著5G等新一代信息技術普及應用，數字經濟將成為未來的主要發展方向。朱天舒說，「一帶一路」倡議源自中國，成果屬於世界，特別是日、韓兩國都曾是歷史上絲綢之路重要節點。當前，共建「一帶一路」以及中國實施新一輪東北振興為中日韓企業開展全面合作、全方位合作開闢廣闊空間。

中日韓三國合作秘書處副秘書長韓梅認為，就經濟領域而言，5G新時代將帶來整個社會產業的升級，一些產業甚至會迎來爆發式的發展階段；對企業來說，5G技術也將會為企業提供更廣闊的發展空間和機遇，中小企業可以通過科技創新，進一步實現彎道超車，開拓新市場，發掘新潛力，尋找與大企業合作共贏的新機遇。

韓梅表示，鼓勵三國從政府、企業、智庫等各層次加強5G應用前景的落地合作開發與研究，使三國成為全球5G技術的引領者，攜手創造更美好的生活。日中經濟協會北京事務所所長岩永正嗣也在發言中表示，當今社會屬於信息化社會，未來將把互聯網大數據、人工智能等創新性因素融入到所有產業和社會生活當中，中小企業是構成供應鏈的一部分，必須加入這個關聯中來。

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