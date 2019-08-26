台港企出擊 搶進東北亞市場

2019-08-26 00:24 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



正在吉林長春舉辦的「第十二屆中國-東北亞博覽會」上，組團而來的香港和台灣商品展區十分火爆，成為博覽會必到之地。 「第十二屆中國—東北亞博覽會」23日至27日在長春舉行，首次設立的5G新時代館吸引大批民眾參觀，參展商展示5G機器人。 中新社 分享 facebook

新華社報導，「中國-東北亞博覽會」是中國大陸面向東北亞地區和全球開發開放的重要平台。港台參展商表示，他們此次參展一方面是為了展銷相關商品，另一方面是為了以博覽會為契機，拓展在東北乃至東北亞的市場。

此次博覽會的台灣展區由中華東盟文經貿易投資協會組織，吸引台灣文化創意品、工藝飾品、居家用品、伴手禮食品等六大類共80家企業參加本屆博覽會。

第二次參加該博覽會的台灣太魯閣企業有限公司負責人陳思亦說，這是一個很好的平台，參展者層次較高，目前已經接到了一些合作意向。「我們此次展賣的商品價格都非常低，主要是想擴大影響力，尋求一些合作夥伴，更好地拓展市場。」

來自台北永安茶葉公司的詹益彬說，此次博覽會開幕第一天，就接到了韓國的一個合作意向，這讓他很意外。「我們長期在台灣從事茶葉生意，此次本想試試看能否找到一些大陸代理商，沒想到這裡還有日韓的客商對台灣的茶葉感興趣。」

詹益彬還聽說長春市有一個茶友聚集地—青怡坊，他準備利用展會空閒期間去實地走訪一下，尋找一些可以合作的茶商。

自2011年9月起，香港貿易發展局組織香港參展商在東北亞博覽會設立香港商品展區，推廣香港品牌和時尚潮流。本屆博覽會上，香港展區有家居用品、時尚精品、服裝及時尚配飾、食品四大類共36家香港公司參展，展示了接近130個品牌，包括香港本地生產及貿易商精選的世界各國的優質商品。

來自香港的玩具製造商偉易達已是第三次參加該博覽會。偉易達北區銷售總監周壯說，公司對大陸市場十分看重，投入大量精力進行布局。近年來在包括東北地區在內的大陸市場發展迅猛，東北各大城市的商超或多或少都能看到偉易達的產品。