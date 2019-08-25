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三大指數同喊增持 活水注陸A股

2019-08-25 00:13聯合報 記者李仲維／綜合報導

全球三大指數同步增持，將為大陸Ａ股帶來海量活水。圖／聯合報系資料照片
全球三大指數同步增持，將為大陸Ａ股帶來海量活水。圖／聯合報系資料照片
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全球第二大指數編制公司富時羅素昨天公布將大陸Ａ股權重擴大三倍，本次季度調整大陸Ａ股的權重由百分之五提升至百分之十五，八十四檔個股成為「新寵」，將於九月二十三日開盤前生效，預估將為Ａ股帶來四十億美元的資金活水。

公告顯示，富時全球股票指數系列這次新納入八十七檔Ａ股公司，其中大盤Ａ股共十四檔，中盤Ａ股十五檔，小盤Ａ股五十檔，以及微盤Ａ股八檔。不過，由於Ａ股入富第一階段，旗艦指數只納入大中小盤個股，因此實際新納入的Ａ股為七十九檔。以上變動將於九月二十三日開盤前正式生效。

除了富時羅素之外，ＭＳＣＩ已在本月初做過指數季度調整，將大陸Ａ股權重從百分之十提升至百分之十五；此外，標普道瓊指數九月六日將發布納入其指數體系的Ａ股調整名單，Ａ股將以百分之二十五的權重一次性納入。這意味未來一個月內，三大指數同步增持，有望為Ａ股帶來一波海量活水。

業界人士估算，ＭＳＣＩ和標普道瓊指數納入Ａ股，有望將分別帶來約二百億美元和一百億美元的資金。再加上九月的富時羅素預計帶來的四十億美元，三者合計將帶來三百四十億美元左右（約人民幣二千四百億元）資金。

今年以來，北向資金（外資）大舉流入Ａ股。Wind數據顯示，截至八月二十三日，今年以來滬股通、深股通已合計流入人民幣一○七○億元。市場普遍認為，Ａ股進一步納入富時羅素將持續促進大陸Ａ股市場國際化，外資長期保持淨流入的趨勢未變，未來外資在Ａ股市場的定價權有望得到進一步提升。

富時羅素納Ａ方案共分三步走：分別在今年六月、九月和明年三月，進度為百分之二十、四十、四十，三步實施完畢後，Ａ股納入比例將為可投資部分的百分之二十五。而本次九月的季度調整，將把Ａ股的權重由之前的百分之五提升至百分之十五。

外資標普人民幣道瓊指數

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