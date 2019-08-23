分析師：空頭注意！人民幣跌勢不會持續太久

2019-08-23 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 余曉惠 ╱即時報導



雖然在岸人民幣兌美元匯價周五持續刷新11年新低，但彭博資訊報導，分析師認為這種跌勢不會持續太久，原因是未來幾天美中之間將通話、中國大陸仍計劃9月初赴美磋商，且一個多月後中國大陸將舉行建國70年慶典。

在岸和離岸人民幣周四急貶，兌美元雙雙摜破7.09元兌1美元關口，周五早盤延續跌勢，在岸人民幣兌美元匯率一度跌至7.0992，為2008年3月以來新低；離岸人民幣兌美元早盤一度貶破7.10。直到午後，大陸幾家國有大銀行的美元賣盤增加，人民幣匯率貶幅隨之收斂，在岸人民幣報7.086，離岸報7.0912。

TD證券駐新加坡新興市場策略師Mitul Kotecha說：「包括穩定的中間價和其它因素，讓市場相信中國不願意人民幣快速貶值。」他預測人民幣兌美元今年底將收在7.1，而對干預的擔憂是人民幣難以急跌的主因。

花旗銀行駐香港策略師Ken Peng也認為近期人民幣不會有過大的波動，因為中國大陸的70年國慶將是維穩的關鍵理由。 「中國人民銀行每天發布的人民幣中間價非常穩定，因此交易員們也不願意做空人民幣，免得空頭被砍頭。 」

人民幣兌美元中間價周五報7.0572，刷新2008年3月以來低點，不過連續第三日強於市場預期，顯示先前中國人民銀行透過中間價逆周期調控等方式控制人民幣貶勢的措施，持續發揮作用。

不過，也有人抱持不同觀點。西太平洋銀行亞洲策略主管Frances Cheung說，目前看來中國並沒有在10月1日前將人民幣匯率維持在固定水準的動力，當「 7 」這個關口破了之後，人民幣匯率的彈性已經大大提升，10月1日不應該成為新的障礙。

毫無疑問的是，中美貿易談判進展的反反覆覆將是左右人民幣走勢的關鍵。環球時報總編輯胡錫進周三發推文表示，中國準備應對中美兩國達不成協議的情況；周四中國商務部發言人高峰表示將於近期發布不可靠實體清單，這些消息令市場情緒惡化，人民幣大跌。

儘管白宮經濟顧問庫德洛表示，美中代表周三就貿易問題進行的電話會議「富有成效」 ，未來幾天還會有一次通話，但從人民幣匯率的表現來看，市場對此消息仍心存疑慮。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰說：「考量到美中雙方立場強硬，預計短期內很難找到化解衝突的方案，下一個關鍵時間點是9月初的談判。 」他認為，貿易戰升級的風險將在年底前持續影響人民幣市場。