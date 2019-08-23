華為：美國臨時許可延期90天沒價值 華為已逐步習慣

2019-08-23 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



華為輪值董事長徐直軍23日表示，美國將華為「臨時許可證」延期90天對華為沒有價值。圖擷自上海一財網直播 分享 facebook 華為輪值董事長徐直軍23日表示，美國將華為「臨時許可證」延期90天對華為來說沒有價值，華為已經逐步習慣了在實體清單下工作和生活。他說，「我們也相信從這種生活中出來是不太可能的」，華為公司和員工充分認識到長期在這種情況下工作和生活的準備。

據上海《澎湃新聞》報導，華為23日下午在深圳舉行「Ascend 910 AI處理器和MindSpore全場景AI計算框架發布會」，徐直軍於記者會中做出前述表示。

美國商務部本月19日宣布，將一項「臨時通用許可」延長90天，再次推遲針對華為及其附屬公司現有在美國產品和服務所實施的交易禁令，以避免禁令對美國消費者造成不利影響。

據新華社報導，美國商務部當天發表的聲明稱，自8月19日起的90天內，獲得「臨時通用許可」的美國企業可向華為及其非美國附屬公司出口、再出口和轉讓「特定」和「有限的」產品或技術。

美國商務部5月15日將華為及其68家附屬公司列入「實體清單」，但於5月20日發布一項為期90天的「臨時通用許可」，允許華為及其附屬公司從事「特定活動」，以保證美國現有相關網路的持續運營，為美國現有的相關行動服務提供支援。

聲明稱，延長「臨時通用許可」是為了讓美國消費者有更多的適應時間。美國商務部長羅斯在聲明中說，「我們認識到有必要給予更多時間以避免混亂」。美國商務部還在聲明中說，將另外46家華為附屬公司列入實體清單，這個決定自8月19日起生效。