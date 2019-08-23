搶佔下沉市場 京東推9月9日秒殺嗨購日

2019-08-23 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



搶佔大陸下沉市場，繼日前將「特價秒殺」升級改名為「每日特價」後，京東秒殺業務推9月9日「秒殺嗨購日」，要以極致性價比商品吸引低線用戶，並向品牌商家免費開放各類戰略級資源，共同為消費者打造一場秒殺狂歡盛典。

例如京東秒殺業務已經打造出「潔柔太陽紙巾」、「橙樂工坊潔廁寶」、「千絲肉鬆餅」等爆款商品，同時「每日特價」還將重點採用工廠源頭直供購模式，透過溯源優質生產廠家，聯動供應商，省去中間加價環節，讓工廠源頭好物直達用戶身邊，以超低價格為用戶帶來「福利價」商品。

京東零售集團輪值CEO徐雷，在日前舉行的京東第二季度財報電話會上透露，京東來自於三到六線城市的低線市場用戶增速高於一二線城市，現在的新用戶當中，有將近七成來自於低線城市；整體用戶裡面，超過一半來自於低線城市。

徐雷指出，下沉市場一些典型消費者收入雖不高，但消費能力不弱，他們不再「只看價格」，開始追求品牌、品質和服務，京東將這部分人群定義為：隱形新中產，而下沉市場也已成京東新的增長引擎。

除了促銷玩法，在9月9日「秒殺嗨購日」期間，京東將利用會場黃金資源推出「海量爆款團」，也就是在黃金資源加持下攜手品牌商家共同打造真正適合下沉市場的「極致性價比」商品，而且「海量爆款團」將會免費向商家開放，優選爆款商品。