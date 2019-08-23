聚划算打造99划算節 推百萬款底價商品

2019-08-23 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



阿里巴巴集團旗下的團購網站聚划算，今年將每年在9月初舉行的促銷活動，升格為「99划算節」，一連10天的「99划算節」將提供總額達人民幣百億元的購物補貼，以及約百萬款以「底價」發售的商品。

阿里巴巴集團大聚划算事業部總經理劉博表示，以「99划算節」為契機，聚划算將透過新的數字化工具，為非一、二線城市的市場創造人民幣1兆元的生意增量。

今年升格的「99划算節」將於9月1日起啟動，為期10天，平台將參考過往的「天貓雙11」和「天貓618」優惠規模，提供超過人民幣百億元水平的補貼，包括「消費滿200元減20元」的購物津貼，平台將會跟逾5萬個商家合作，提供100萬款以「底價」發售的商品，以及過萬款5折優惠商品。

會場將設有「淘搶購」、「天天特賣」、「省錢專區」及「淘寶吃貨」等特賣區域，滿足不同消費者的消費需要，除此之外，在9月9日和10日兩天，「99划算節」將會在大陸南方及北方最具文化代表的城市及縣區，發起「百城千縣」城市購物量比拼活動，瓜分人民幣5億元的紅包獎金，打造「歷史上最低門檻、最大力度」的購物狂歡活動。

除了購物活動體驗，聚划算將於9月8日晚舉辦「聚划算99划算盛典」，邀請逾30多位當紅藝人透過節目增強互動，獲確認出席的藝人包括張韶涵、劉宇寧及樂隊「旅行團」，而江蘇衛視將會直播晚會活動。

今年3月，聚划算宣布全力覆蓋大陸的「下沉市場」，也是三線或以下的低線城市，相信這些市場的用戶將成為大陸消費市場未來增長的巨大動力。

聚划算最新宣布，在「下沉市場」策略的基礎上推出三個營銷工具，分別為「電力圖」、「火聚手」及「共享網」，以覆蓋大陸兩億個家庭，以及超過五億名低線城市消費者。

「電力圖」，是指整合阿里巴巴集團生態及相關合作夥伴，接入非一、二線城市的通路和場景，幫助有需求的商戶，務求更有效地觸及該市場用戶。

「火聚手」則是基於親友關係的分享技術，讓用戶與親友搶好貨、賺「紅包」，活化各大城市縣區的親友關係網，將之轉化為購買力，為品牌帶來更多新增生意量。