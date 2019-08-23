親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

死者為大：那些「穿梭陰陽」的台灣律法

世羽賽／逆轉勝晉8強 戴資穎想起爸爸一句話

聚划算打造99划算節 推百萬款底價商品

2019-08-23 12:01聯合報 記者林宸誼╱即時報導

阿里巴巴集團旗下的團購網站聚划算，今年將每年在9月初舉行的促銷活動，升格為「99划算節」，一連10天的「99划算節」將提供總額達人民幣百億元的購物補貼，以及約百萬款以「底價」發售的商品。

阿里巴巴集團大聚划算事業部總經理劉博表示，以「99划算節」為契機，聚划算將透過新的數字化工具，為非一、二線城市的市場創造人民幣1兆元的生意增量。

今年升格的「99划算節」將於9月1日起啟動，為期10天，平台將參考過往的「天貓雙11」和「天貓618」優惠規模，提供超過人民幣百億元水平的補貼，包括「消費滿200元減20元」的購物津貼，平台將會跟逾5萬個商家合作，提供100萬款以「底價」發售的商品，以及過萬款5折優惠商品。

會場將設有「淘搶購」、「天天特賣」、「省錢專區」及「淘寶吃貨」等特賣區域，滿足不同消費者的消費需要，除此之外，在9月9日和10日兩天，「99划算節」將會在大陸南方及北方最具文化代表的城市及縣區，發起「百城千縣」城市購物量比拼活動，瓜分人民幣5億元的紅包獎金，打造「歷史上最低門檻、最大力度」的購物狂歡活動。

除了購物活動體驗，聚划算將於9月8日晚舉辦「聚划算99划算盛典」，邀請逾30多位當紅藝人透過節目增強互動，獲確認出席的藝人包括張韶涵、劉宇寧及樂隊「旅行團」，而江蘇衛視將會直播晚會活動。

今年3月，聚划算宣布全力覆蓋大陸的「下沉市場」，也是三線或以下的低線城市，相信這些市場的用戶將成為大陸消費市場未來增長的巨大動力。

聚划算最新宣布，在「下沉市場」策略的基礎上推出三個營銷工具，分別為「電力圖」、「火聚手」及「共享網」，以覆蓋大陸兩億個家庭，以及超過五億名低線城市消費者。

「電力圖」，是指整合阿里巴巴集團生態及相關合作夥伴，接入非一、二線城市的通路和場景，幫助有需求的商戶，務求更有效地觸及該市場用戶。

「火聚手」則是基於親友關係的分享技術，讓用戶與親友搶好貨、賺「紅包」，活化各大城市縣區的親友關係網，將之轉化為購買力，為品牌帶來更多新增生意量。

「共享網」則匯聚超過3,000個品牌於同一共享流量池，讓商家可以共享「新客」。

阿里巴巴集團旗下的團購網站聚划算，今年將每年在9月初舉行的促銷活動，升格為「99...
阿里巴巴集團旗下的團購網站聚划算，今年將每年在9月初舉行的促銷活動，升格為「99划算節」。圖/阿里巴巴
分享

人民幣阿里巴巴集團天貓

相關新聞

搶佔下沉市場 京東推9月9日秒殺嗨購日

2019-08-23 12:02

人民幣兌美元中間價失守7.05 續創11年半以來新低

2019-08-23 10:21

蘋果擬用京東方OLED面板

2019-08-23 02:00

賓士將在大陸生產重型卡車

2019-08-23 02:00

遊子歸巢創業 鄉村旅遊更文藝

2019-08-23 02:00

合肥貿易圈 擴至215國家地區

2019-08-23 02:00

珠海十字門基地 吸澳門企業

2019-08-23 01:58

大陸民企500強 華為穩居榜首

2019-08-23 01:58

名家觀點／科創板五亮點 扮獨角獸搖籃

2019-08-23 01:46

張江智慧島 AI生態圈成形

2019-08-23 01:05

科技新基建商機 微軟看好

2019-08-23 01:05

工業機器人銷量 意外衰退

2019-08-23 01:05

在岸人民幣跌破7.07

2019-08-23 01:05

港企今年盈利將下滑

2019-08-23 01:05

人民幣再度走弱 對美元匯價近期恐測試7.1大關

2019-08-22 19:19

加快淘汰燃油車 大陸將逐步推動燃油汽車禁行區

2019-08-22 18:52

受消費類股提振 大陸股市小幅收高

2019-08-22 16:54

貴州茅台股價再創歷史新高 衝上人民幣1,100元大關

2019-08-22 16:54

在岸人民幣跌逾百點失守7.07 創近11年半新低

2019-08-22 13:52

工業機器人應用市場 中國連六年稱霸

2019-08-22 12:02

全球半導體15強 台積電、聯發科入榜

2019-08-22 12:01

賓士計畫在大陸生產重型卡車

2019-08-22 11:44

交通銀行 達成首筆5年期LPR5Y互換交易

2019-08-22 11:21

大陸民企500強 華為海航蘇寧列前三

2019-08-22 10:59

四川裝備智造博覽會 10月登場

2019-08-22 01:58

兩岸文博會 台企展位近3分之1

2019-08-22 01:58

全球500強企業 10月青島峰會

2019-08-22 01:57

港財政司長：創科發展 港深可互補

2019-08-22 01:57

陸攜手東亞各國 發展新能源

2019-08-22 01:57

閃避政盪 阿里傳延後赴港上市

2019-08-22 00:22

科創板滿月 五大亮點

2019-08-22 00:21

鴻海投資 曠視將申請掛牌

2019-08-22 00:21

吉利上半年淨利減40%

2019-08-22 00:20

大陸台商出走...多為傳產業

2019-08-21 23:45

怕惹惱北京！阿里巴巴傳暫停在港IPO計畫

2019-08-21 17:43

滬指窄幅震盪 平盤收市

2019-08-21 15:46

滬指半日近平收 深成指跌5點

2019-08-21 12:03

欲哭無淚！台商出租陸廠土地以為躺著賺 事後慘遭盜賣

2019-08-21 11:12

滬指低開4點 煤炭有色金屬股偏軟

2019-08-21 10:29
看更多

熱門文章

陸官媒：英駐港雇員鄭文傑是因嫖妓被拘留

2019-08-22 17:34

他看抖音影片 一眼認出走失20年的母親

2019-08-22 17:10

鄭文傑被中共指控嫖妓 陸網友：「又一個被嫖妓！」

2019-08-22 21:29

共軍075兩棲攻擊艦將下水 陸專家：角色更甚航母

2019-08-22 14:22

花220萬買精子生5國混血娃 女CEO勇敢站出來反駁批評

2019-08-22 19:32

小黃飛天 強國搶先半小時車程3分鐘到 費用不比叫車貴

2019-08-23 10:00

陸媒肉搜鄭文傑政治立場 質疑他面對祖國心虛

2019-08-22 17:23

我中共代理人修法 劉結一開砲

2019-08-23 00:04

我購買F-16V戰機 共軍少將：吹著口哨走夜路

2019-08-22 14:43

英駐港領館雇員被抓 為何陸15天後才指他嫖妓？

2019-08-23 00:04

反送中「雙高」特色 港民調對2大前景很悲觀

2019-08-23 00:04

陸商務部：美加徵關稅對大陸經濟影響完全可控

2019-08-22 15:59

他們，拒絕開學》「香港都要沒了⋯⋯」15歲名校生淚訴，帶著被捕須知卡、串聯罷課，一夜長大

2019-08-23 11:52

香港反送中運動 泛民與政府死結打不開

2019-08-22 20:11

捲尾猴磨石頭鑿爆動物園玻璃嚇到跑走 職員：牠比同類聰明

2019-08-23 10:01

香港十所大學學生會宣布 9月2日起罷課兩周

2019-08-23 10:56

陸學者：網路簡化傳播兩岸複雜問題 恐加深對抗

2019-08-22 15:50

「香港沒未來更不用談夢想」港數百名中學生集會反送中

2019-08-22 15:51

蘋果擬用京東方OLED面板

2019-08-23 02:00

香港多家銀行 登報反對暴力

2019-08-22 14:17

人民幣再度走弱 對美元匯價近期恐測試7.1大關

2019-08-22 19:19

在岸人民幣跌逾百點失守7.07 創近11年半新低

2019-08-22 13:52

加快淘汰燃油車 大陸將逐步推動燃油汽車禁行區

2019-08-22 18:52

港大專學界串聯反送中 9月2日起罷課兩周

2019-08-22 15:57

陸十一電影「我和我的祖國」曝光 聚焦1997年香港回歸

2019-08-22 14:52

人民幣兌美元中間價失守7.05 續創11年半以來新低

2019-08-23 10:21

大陸民企500強 華為穩居榜首

2019-08-23 01:58

賓士將在大陸生產重型卡車

2019-08-23 02:00

地鐵站內抗議人士持滅火器與警方對峙

2019-08-23 00:04

傳加拿大暫停駐港總領事館香港僱員赴大陸出公差

2019-08-23 10:04

陸國防白皮書起草人：繞島巡航是在警告台獨不要玩火

2019-08-23 11:40

周六觀塘反送中遊行 獲警發出不反對通知書

2019-08-22 15:22

天安門毛澤東像畫師王國棟今晨去世

2019-08-23 09:52

反送中傷香港經濟？一個港大生的告白：當年輕人享受不到果實，那干我什麼事？

2019-08-23 12:21

貴州茅台股價再創歷史新高 衝上人民幣1,100元大關

2019-08-22 16:54

陸民法典修法 擬明確禁止賓館裝針孔鏡頭偷拍

2019-08-22 15:15

張江智慧島 AI生態圈成形

2019-08-23 01:05

香港之路 號召萬人23日牽手共築人鏈

2019-08-22 18:32

河南南陽／內鄉縣衙 號稱天下第一衙

2019-08-22 14:42

出動駐港部隊？解放軍重申按基本法規定

2019-08-22 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top