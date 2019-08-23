人民幣兌美元中間價失守7.05 續創11年半以來新低

2019-08-23 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中國外匯交易中心今（23）日公布，人民幣兌美元中間價失守7.05，報7.0572兌1美元，較昨日貶值82基點，再創11年半以來新低。

昨人民幣兌美元中間價報7.0490，已創2008年以來新低，今續創新低。但從市場反應來看，卻十分淡定，在一定程度上反映人民幣匯率市場化程度已有提高。也有交易員分析認為，這是因為盤中波幅相較以往並不劇烈。

上海證券報引述法國巴黎銀行中國匯率及本地市場策略主管季天鶴分析，目前一些季節性的購匯盤也會使人民幣匯率承壓，這屬於正常現象。

銀葉投資固收部總監黎至峰認為，在人民幣匯率破7後，離岸人民幣兌美元曾一度突破7.10關口，但市場早已消化即期匯率波動區間，當前人民幣匯率中樞或將下移，市場心理價位也有所調整。

人民銀行相關負責人也曾表示，7更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。