大陸民企500強 華為穩居榜首

2019-08-23 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由全國工商聯與青海省人民政府共同舉辦的2019中國民營企業500強峰會在青海省西寧市召開。 中新社 分享 facebook 「2019中國民營企業500強峰會」22日在青海西寧開幕，2019「中國民營企業500強」、「中國民營企業製造業500強」、「中國民營企業服務業100強」榜單正式發布。華為投資控股有限公司以年營業收入7212.02億元穩居「中國民營企業500強」、「中國民營企業製造業500強」雙榜首。

新華社報導，自2010年起，全國工商聯每年主辦「中國民營企業500強」發布活動。「中國民營企業500強」是全國工商聯對上規模民營企業調研的基礎上，按照年營業收入總額降序排列產生的，不是「評選」產生。

全國工商聯副主席黃榮表示，今年共有5384家年營業收入5億元以上的企業參加上規模民營企業調研，85家企業新進入榜單。500強排名前十位的企業分別是：華為、海航 、蘇寧、正威、恆大、京東、碧桂園 、恆力、聯想和國美。

此次民營企業500強入圍門檻達到185.86億元，較去年的156.84億元大幅提高。民營企業製造業500強入圍門檻達85.63億元；民營企業服務業100強入圍門檻達241.13億元。民營企業500強中有20家入圍世界500強，比上年增加3家。

除入圍門檻持續提升外，榜單呈現出民企超大型企業繼續增長、利潤水平有所提升、社會貢獻持續加大、產業結構持續優化等特點。

2018年營業收入超過3000億元的企業增加至12家，比上年增加3家。500強的營業收入總額28.50萬億元，增長16.44%；資產總額34.61萬億元，增長22.77%；稅後淨利潤1.29萬億元，增長13.87%；納稅總額達1.31萬億元，佔全國稅收總額的8.38%，有6家企業納稅額超過200億元。

此次發布的榜單中，第二產業入圍企業有337家，繼續佔據主體地位，其中，製造業入圍企業295家，比上年增加7家。第三產業入圍企業157家，資產規模和營業收入分別佔500強的六成和四成，比重均比去年有所提升。「這說明第三產業拉動經濟的作用得到進一步增強。」黃榮說。

同時，民營企業500強的海外投資力度不斷加大，海外投資的企業數量241家，海外投資項目數量2345項。