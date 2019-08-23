合肥貿易圈 擴至215國家地區

2019-08-23 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



安徽省合肥市商務局副局長崔霞22日表示，與合肥有貿易往來的國家和地區由1991年的20多個增至2018年的215個，形成了以歐、美、日三大市場為主體，非洲、南美、印度等新興市場份額不斷擴大的廣闊國際市場。

中新社報導，合肥市人民政府新聞辦公室當日舉行發佈會，崔霞在會上介紹中國內陸城市合肥開放型經濟發展情況。

她說，2018年，合肥共有1556家企業與「一帶一路」沿線國家和地區有貿易往來，對「一帶一路」沿線國家和地區進出口達75.29億美元，占該市進出口總額的24.4%。

在利用外資方面，從1984年引進安徽省第一家外資企業—中國安利人造革有限公司開始，合肥利用外資保持了連續快速增長的態勢。

截至今年6月底，合肥先後累計批准或備案設立外商投資企業3276家，大陸輪胎、惠而浦、康寧等工業大項目，聯寶電子、三星電池等戰略性新興產業項目，正大瑞森生態養殖等現代農業項目以及瑞穗、南洋等外資銀行落戶合肥。

在對外經濟合作方面，2002年合肥建立對外經濟合作統計體系，當年新增設立境外企業3家，到2018年已達356家。實際對外投資額由2002年前累計442萬美元發展到2018年累計68.6億美元。其中，2018年境外實際投資額達到5.85億美元，占安徽全省的40%。

此外，與「一帶一路」沿線國家合作取得明顯成效，截至今年6月底，合肥共有59家企業在「一帶一路」沿線柬埔寨、印尼、泰國等29個國家和地區投資了92個項目，累計總投資8.6億美元。